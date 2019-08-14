https://static.news.ru/photo/3af90b7a-bec9-11e9-ba55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что все вовлечённые в конфликт в Гонконге стороны должны вернуться к диалогу. По его мнению, важно найти мирное решение проблемы.

Франция и её партнёры внимательно следят за происходящим, говорится на сайте Министерства иностранных дел страны.

Манифестации в Гонконге продолжаются во всё более напряжённой обстановке, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что закон «одна страна, две системы» гарантирует уважение прав и свобод человека, а также независимость судебной системы. В Париже уважают все заявленные принципы, заключил он.

Ранее News.ru писал, что администрация аэропорта Гонконга выделила две небольшие зоны в разных углах зала прилёта для проведения мирных акций протеста.

Причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.