Это затруднительно: Южная Корея отказалась поставлять оружие Украине Сеул определился с подходом к конфликту на Украине, но, правда, может его изменить при новом президенте

Сеул выработал достаточно сдержанную позицию, присоединившись к западным санкциями против РФ, но при этом отказываясь втягиваться в различные программы военной помощи Киеву, полагая, что рано или поздно кризис закончится, а Россия как важный сосед для Южной Кореи продолжит существовать. Впрочем, подход Кореи может и измениться после 10 мая, когда там править начнёт проамерикански настроенный новый президент Юн Сок Ёль.

Теперь они знают, где на карте Украина

Перешедший в «горячую фазу» конфликт на Украине создал для Южной Кореи непростую ситуацию. С одной стороны, на Сеул давит консолидированная позиция Запада во главе США, а также собственное общественное мнение, но с другой — Южная Корея отнюдь не хочет напрямую конфликтовать с Москвой из-за ситуации, про которую рядовые корейцы мало что знали до 24 февраля.

Начало 24 февраля Россией специальной войсковой операции на Украине застало официальный Сеул врасплох. СМИ регулярно писали о стягивании войск РФ к западным границам, но подавляющее большинство местных экспертов было уверено, что так или иначе Москва и Киев смогут урегулировать разногласия без использования оружия.

Сразу после начала российскими войсками спецоперации общественное мнение и СМИ Южной Кореи заняли беспрецедентно антироссийскую позицию. Не будет ошибкой сказать, что, пожалуй, до сих пор за время существования дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея (РК) с 1990 года ещё никогда корейское общественное мнение не было настроено так негативно к России. Не последнюю роль здесь сыграл тот фактор, что когда разговор идёт о каком-то напрямую не затрагивающем Корею и достаточно удалённом конфликте или ситуации, то корейские журналисты обычно просто ориентируются на то, что пишут про это западные и в первую очередь американские СМИ. А так как газеты и информагентства Вашингтона и их союзников тут же обрушились на Россию, то все это немедленно появилось и в корейских изданиях, зачастую в виде перепечатки статей ведущих СМИ Запада.

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Что бы так ни говорили, но как минимум до 24 февраля многие рядовые корейцы очень смутно представляли себе, где Украина находится, включая украинцев в расплывчатую категорию «русских», в которую подчас заносили практически все республики бывшего СССР, за исключением, пожалуй, Прибалтики. С большой уверенностью можно также говорить, что обычный кореец или кореянка достаточно долго бы искал на карте мира Украину, хотя понимание было, что «это вроде бы где-то в Европе». Впрочем, России тоже не стоит обольщаться. Про неё, конечно, корейцы знают больше и на карте найдут быстро, но всё же уровень знаний тоже весьма поверхностный типа «матрёшка, водка, Путин, Москва, Владивосток».

Но несмотря на это отсутствие активного интереса к европейским делам корейское общество и СМИ после 24 февраля взорвались волной негодования в отношении России, видя всё исключительно в чёрно-белых тонах. Параллельно Запад продемонстрировал невиданное единство, начав вводить против России жесточайшие и беспрецедентные санкции.

Быть как все

Хотя Южная Корея практически всегда пытается поддерживать со всеми странами ровные отношения, придерживаясь подхода, что «лучше торговать, чем воевать», до конца избегая конфликтов, если, правда, это не затрагивает каких-то особенно важных или болезненных для корейцев тем, то на этот раз у официального Сеула особого выбора не было. Корея не любит вступать в открытый конфликт, но ещё больше она не хочет выделяться «в худшую сторону» из общего лагеря «цивилизованных, развитых стран», под которыми Сеул конечно же понимает США и их союзников. А раз Вашингтон жёстко стал критиковать Москву, начав сильнейшее давление, то оставаться белой вороной в «общем западном лагере» Сеул не мог себе позволить. Стоит вспомнить, что после 2014 года Южная Корея официально не ввела против России санкции, но теперь давление «ментального поля» Запада не давала выбора, и потому Сеул осудил войсковую операцию РФ и присоединился к санкциям против Москвы.

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III (слева) с министром обороны Южной Кореи Со Ука во время церемонии прибытия в Министерство национальной обороны Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Правда, стоит отметить, что тут же Сеул стал придерживаться тактики «быть как все на Западе, но при этом не лезть вперёд». То есть Южная Корея присоединялась ко всем санкциям, которые принимались странами Запада без разногласий, но в то же время отнюдь не стремилась в авангард тех стран, которые вводили против Москвы дополнительные односторонние ограничительные меры. Кроме того, Южная Корея до сих пор не ввела — по крайней мере официально — персональных санкций против российских официальных лиц.

Факультативное мероприятие

По мере затягивания конфликта корейцы предсказуемо стали быстро терять интерес к ситуации, которая их ранее никогда и не волновала. Новости из Украины до сих пор показывают в информационных выпусках, но в отличие от первой пары недель эти сюжеты уже оказались «задвинутыми» в «дальний угол» международной проблематики, тем более что 9 марта в Корее прошли президентские выборы. Теперь же главная «украинско-российская новость», которая в первую очередь волнует Корею, — это скачок инфляции на внутреннем рынке и перебои с поставками разного рода ресурсов, что стало следствием конфликта.

Несмотря на развившего активную деятельность в Корее нового посла Украины Дмитрия Пономаренко, который прибыл в Сеул буквально за несколько недель до начала специальной войсковой операции, правительство Южной Кореи стало под разными предлогами отказываться от поставок оружия и боевой техники Киеву. Когда 8 апреля министр обороны Украины Алексей Резников напрямую попросил в телефонном разговоре своего корейского коллегу Со Ука о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов, противотанковых систем и иного вооружения, которое Сеул производит в больших количествах, то последовал прямой ответ: «Это сделать затруднительно». Что означает у корейцев недвусмысленный отказ. Вместо этого Сеул пообещал продолжить поставки «нелетальной продукции» и гуманитарной помощи.

Итоговая позиция Южной Кореи, которую можно теперь считать, пожалуй, основной, стала очень хорошо видна в том, как парламент РК и общественность отреагировали на состоявшееся 11 марта видеообращение Владимира Зеленского к народным избранникам Кореи. Мероприятие было организовано после активной просьбы посла Украины, а также в немалой степени потому, что почти все страны Запада уже сделали то же самое. «А раз все так сделали, то и нам можно!» — решили в Корее.

Владимир Зеленский president_of_ukraine/flickr.com

Однако при этом всё было обставлено в традиционном для корейской дипломатии стиле, когда она пытается дистанцироваться от спорной и не касающейся Кореи напрямую ситуации и хочет сохранить рабочие отношения с обеими конфликтующими сторонами. Трансляция «по техническим причинам» организована была не в главном зале заседаний парламента, а в библиотеке, спикер парламента именно во время трансляции был занят неотложными делами, но клятвенно заверил, что «смотрел её у себя в кабинете», а сама акция была оформлена как «факультативное мероприятие для депутатов». В итоге руководство основных партий на трансляции присутствовало, но зал, как констатировали корейские СМИ, был более чем на половину пустым, а из 300 депутатов смогли посетить «факультатив» лишь немногим более 50 человек. Аплодисментов в поддержку Зеленского и вставания с мест по ходу речи тоже не было, ограничившись в конце выступлениям дежурными хлопками.

Оружия не будет

Главной просьбой лидера Украины к парламенту РК была опять же организация поставок оружия — ПЗРК, противотанковых комплексов, систем ПВО, боеприпасов и техники. После окончания выступления Зеленского корейские журналисты весьма быстро смогли выудить у своих анонимных источников в различных партиях то, как корейские депутаты восприняли речь президента Украины. В первую очередь, естественно, интересовал вопрос, смог ли Зеленский изменить подход политических сил Кореи по поводу поставок оружия.

Оказалось, что не только не смог, но и в целом корейцам вся эта ситуация уже поднадоела, участвовать в ней они не хотят, а главное пожелание — «чтобы там всё поскорее закончилось», а «у нас цены на бензин и еду перестали бы расти».

Судя по публикациям со ссылками на влиятельных лиц в парламенте РК, корейские депутаты считают, что поставки оружия Украине будут означать уже прямой конфликт с Россией, на что Сеул идти не хочет по причинам экономического и политического характера. РФ была и остаётся страной с большим количеством природных ресурсов, которые Южная Корея активно импортировала, включая нефть, газ, уголь и прочее. Кроме того, рынок России куда больше украинского, а уходить с него корейские компании, которые не чувствуют в отличие от западных «морального давления общественности своей страны прекратить работу в России», категорически не хотят, хотя их и пытаются вынудить союзники. Кроме того, с политической точки зрения роль Москвы важна Сеулу для выстраивания более эффективной политики в отношении Пхеньяна. На этом фоне по всем параметрам Украина серьёзно уступает России, а потому «мы мысленно с вами, сочувствуем, но дадим только гуманитарную помощь».

Грузовики с гуманитарной помощью Park Jin-Hee/Xinhua/Global Look Press

Судя по комментариям, большинство обычных корейцев также разделяют этот подход, полагая, что надо взвешивать все факторы и помнить, что это «не война Кореи».

Напоминания же Зеленского по поводу Корейской войны (1950–1953), когда Южная Корея была спасена благодаря вмешательству сил ООН во главе с США, сыграли против украинского лидера. Корейцы тут же сказали, что Украина в те годы была в составе СССР, а потому поддерживала Северную Корею, а не Южную.

Дефибрилляторы, а не танки

Дальнейшие события только подтвердили то, что Южная Корея уже решила для себя всё по России. 20 апреля, выступая на четвёртом форуме по вопросам безопасности, организованном институтом Сечжон в Сеуле, руководитель Агентства программ оборонных закупок РК (DAPA) Кан Ын Хо снова скептически оценил возможность поставки Сеулом Киеву южнокорейского вооружения. «Даже если поставить Украине по 100 танков К2 и лёгких штурмовиков FA-50, толку от этого будет мало, поскольку их освоение требует месяцев обучения и соответствующей подготовки. Кроме того, поставки оружия и военная помощь являются вопросом выживания нации. Сеул готов в случае кризиса оказать такого рода поддержку своим союзникам, но не спорным и конфликтующим странам. Определяющим критерием здесь должна выступать именно принадлежность к союзникам РК», — заявил Кан.

KAI T-50 Golden Eagle Adrian ... - Flickr: Black Eagles T-50, CC BY 2.0/wikipedia.org

В этом высказывании, как видно, чиновник подтвердил позицию Сеула, что Киеву Корея оружие поставлять не будет, хотя помимо действительно требующих длительного времени для обучения управлению ими танков К2 и самолётов FA-50 есть гораздо более простые ПЗРК и гранатомёты, управлять которыми может любой после нескольких часов тренировок. Однако, как видно, представитель Сеула обозначил то, что правительство РК решило для себя — в конфликт больше втягиваться не будем. К слову, буквально в тот же день Сеул заявил об отправлении Киеву 20 тонн помощи, где были медикаменты, дефибрилляторы, аптечки первой помощи и другие товары, но не оружие или боевая техника.

В ожидании Байдена

С другой стороны, этот выработанный подход правительства РК, может, всё же и измениться, но под влиянием другого фактора — уже 10 мая в стране появится новый президент. Полномочия лидера РК примет консерватор Юн Сок Ёль, известный своей строго проамериканской ориентацией. И менее чем через две недели после инаугурации, 21 апреля, в Сеул с трёхдневным визитом прибудет президент США Джо Байден. Безусловно, в ходе саммита лидеров США и РК будет обсуждаться и Украина. И если уходящего президента Мун Чжэ Ина, хотя бы пытавшегося время от времени проводить самостоятельную линию во внешней политике, американцам не всегда удавалось переубедить или заставить подключиться к противостоянию с врагами США, то с Юном всё это будет сделать гораздо проще.