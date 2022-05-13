Эксперименты двух братьев едва не превратили райский остров в ад Шри-Ланка, одна из немногих оставшихся доступными для россиян курортных стран, подписала себе экономический некролог

Фото AP Photo/Eranga Dzhayavardena

Если верить репортажам во многих СМИ, Шри-Ланка буквально на глазах превращается в Сомали. Российские отпускники, поспешившие закупиться билетами и турами на Шри-Ланку, в которой они увидели альтернативу закрывшимся для них курортам Средиземноморья, должны хорошо подумать перед тем, как выезжать в аэропорт: остров в Индийском океане погружается в пучину самого серьезного за свою историю кризиса, без четких перспектив из него выбраться, предупреждают тревожные эксперты. Страна, по их словам, находится на грани гражданской войны, потому что мирного и эволюционного выхода из тупика, куда завели нацию экономические эксперименты и просчеты правительств, сменявших друг друга с начала века, не просматривается. Также они рассказывают, что толпы отчаявшихся жителей острова возводят баррикады вокруг военных объектов, пытаясь заблокировать там военных, а все дороги в аэропорт столицы страны Коломбо перекрыты, чтобы не дать чиновникам развалившегося правительства Махинды Раджапаксы сбежать за границу. NEWS.ru попытался разобраться, что происходит на Шри-Ланке на самом деле и насколько курортный остров близок к войне всех против всех.

Анархия по-цейлонски

Кто сегодня управляет страной и управляет ли вообще, непонятно. На острове уже несколько недель царит полная анархия. Некоторые аналитики называют происходящее «интифадой» — национальным восстанием против непотического режима. В таких условиях военные действуют привычными методами. Так, 10 мая власти в лице министра обороны отдали приказ войскам стрелять на поражение по демонстрантам на улицах и ввели круглосуточный комендантский час. Как уведомило посольство РФ в Коломбо, комендантский час отменили в 06:00 13 мая и повторно ввели с 14:00 13 мая до 06:00 14 мая (время местное, мск +2,5 часа).

При этом иностранцам ничего не угрожает, рассказал NEWS.ru источник в посольстве РФ в Шри-Ланке. Протесты в основном проходят в столице Коломбо, тогда как подавляющее большинство туристов живут в отелях по всему побережью острова, и в курортных районах все спокойно. При этом отмечается, что сейчас ситуация постепенно налаживается, а пик протестов пришелся на 9 мая. «Аэрофлот» продолжает выполнять рейсы в Коломбо. В настоящее время на острове находится около 3200 россиян, плюс большое количество приехавших на отдых их других стран. В российскую дипмиссию никаких жалоб от сограждан не поступало.

Как рассказал NEWS.ru живущий на острове россиянин Владимир Белозёров, иностранцев волнения действительно не затрагивают.

Полиция, военные, сами демонстранты моментально вычисляют иностранцев просто по другому цвету кожи и обеспечивают им полную нейтральность. Белые люди здесь находятся в полной безопасности, а экономические трудности приезжих никак не затрагивают, потому что они привозят с собой валюту, которая резко подорожала к местной рупии, — говорит он.

Однако говорить о возвращений ланкийской экономики в обозримом будущем к нормальному состоянию, похоже, не приходится. Всего за одну неделю экономический обвал похоронил под своими обломками все надежды 22-х миллионов жителей этой и без того не самой процветающей страны на то, что они или их дети теперь когда-либо выберутся из беспросветной нищеты. С начала мая в стране не хватает базовых товаров, продуктов, топлива, электричество подается с перебоями. На острове практически не осталось газа в баллонах, которые там используются в каждом доме для приготовления пищи.

Правда, у правительства есть и те, кто готов защищать его, причем с оружием в руках. В понедельник, 9 мая, антиправительственные демонстранты стенка на стенку столкнулись с демонстрантами, выражавшими поддержку Раджапаксе (на тот момент еще занимавшему свой пост). Восемь человек в этой уличной драке были убиты, около 200 получили травмы.

Уличные столкновения вспыхнули даже несмотря на то, что сами лидеры оппозиции (в Шри-Ланке таковой является прокоммунистическая партия JVP) призывают своих сторонников «не давать воли рукам».

К этому же призывает и 72-летний президент Готобайя, который носит такую же фамилию, как премьер-министр, поскольку оба высших руководителя страны являются родными братьями. Можно сказать, что Шри-Ланка долгое время являлась их «семейным бизнесом», который обанкротился в считаные дни.

Я призываю граждан сохранять спокойствие, прекратить насилие и акты возмездия. Мы предпримем всё возможное, чтобы восстановить политическую стабильность, достичь консенсуса и выйти из экономического кризиса, — бессильно призывает Раджапакса-младший.

Президент назначил 13 мая нового главу правительства, им стал 73-летний Ранил Викремисингх, представитель оппозиционной партии. Он за последние 30 лет занимал премьерский пост уже пять раз. Предполагается, что он сумеет сформировать дееспособное правительство, особенно на фоне прошлого, которое объявило в апреле суверенный дефолт, чтобы не платить огромные суммы по внешним обязательствам. В результате ланкийская рупия подешевела к доллару на 30%.

Но протестующие уже вошли во вкус. Аппетит приходит во время еды: теперь они не удовлетворены отставкой премьера Раджапаксы и требуют уже ухода и президента Раджапаксы, как будто это хоть в какой-то мере поможет решить проблемы страны, копившиеся десятилетиями.

Хотели как лучше

Экономисты считают, что правительства Шри-Ланки допускали один стратегический просчет за другим, набирая кредиты (по большей части китайские) на подчас странные мегаломанские проекты (которые здесь называют «белыми слонами»): гигантские конференц-залы, ни разу не использованные по назначению, глубоководный порт, куда так и не зашел ни один корабль, аэропорты, куда не приземлился ни один самолет и так далее. Будучи построенными, такие сооружения высасывали из бюджета страны сотни миллионов долларов ежегодно, не принося ни рупии прибыли.

В похвальном, но утопическом стремлении сделать сельское хозяйство полностью «органическим» был введен запрет на импорт удобрений, что привело к падению урожаев и дефициту продовольствия. Сильнее всего пострадало производство чая — основной статьи национального экспорта.

Власти также совершали популистские шаги вроде снижения налогов, что еще больше сокращало доходы бюджета. За два года на посту главы кабинета Раджапакса-старший потратил $7,5 млрд резервов. При этом внешний долг страны на апрель 2022 года составил $51 млрд — его, как было сказано выше, правительство признало безнадежным. На сегодня весь золотовалютный запас Шри-Ланки составляет ничтожные $50 миллионов (не миллиардов), и первой задачей нового правительства будет убедить МВФ дать взаймы хотя бы на текущие нужды. А окончательно добила ланкийскую экономику пандемия коронавируса, из-за нее поток туристов сошел на нет, уничтожив один из главных источников дохода для бюджета райского острова. Сейчас туризм, правда, восстанавливается, но до былого процветания пока далеко.

В ее нынешнем состоянии спасти национальную экономику не сможет никто, — прочитал в пятницу «некролог» глава ЦБ Шри-Ланки Нандалал Веерасингх.

Местонахождение бывшего главы правительства неизвестно с понедельника, когда толпа ворвалась в его официальную резиденцию Temple Trees. По непроверенным данным (которым сами ланкийцы, однако, доверяют), ушедший в отставку премьер-министр со своей семьей прячется на одной из военно-морских баз в надежде покинуть остров по морю, заблокировать которое демонстранты не в силах. Впрочем, Верховный суд Шри-Ланки запретил бывшему главе правительства покидать родину, так что отвечать перед «восставшим народом» тому, вероятно, придется в очном режиме.