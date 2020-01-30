https://static.news.ru/photo/833a8d0c-436f-11ea-bb3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rachen Sageamsak/Xinhua/Global Look Press

Полицейские арестовали двух человек в Таиланде из-за распространения фальшивых новостей об эпидемии коронавируса.

В министерстве цифровой экономики и цифрового общества Таиланда заявили, что ведомство внимательно следит за распространением фейковых новостей об эпидемии, специалисты проверяют социальные сети и страницы Интернета, сообщает Nation.

Глава министерства Пхуттхипхонг Пуннакан заявил, что к настоящему моменту в стране обнаружено 15 источников фальшивых новостей об эпидемии. Шесть источников нарушили одну из статей Закона о компьютерных преступлениях Таиланда.

По этому делу были задержаны шесть человек. Двое из них арестованы, им предъявлены обвинения, остальные были освобождены после воспитательной беседы, — подчеркнул министр.

По его словам, в действиях четырёх человек следователи не нашли преднамеренного умысла.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жителей России «не нагнетать панику» вокруг эпидемии коронавируса в Китае. По её словам, принимаемые меры соразмерны и достаточны. Она подчеркнула, что главное — не устраивать истерику.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился 30 января закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии в Россию.