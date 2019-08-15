https://static.news.ru/photo/5d9bd532-bfef-11e9-8357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники генконсульства России в Гонконге предупредили соотечественников о протестных акциях, которые пройдут в Гонконге в ближайшие дни.

Ссылаясь на информацию в соцсетях, дипломаты указали, что с 16 по 18 августа митинги пройдут в районах Central, Hung Hom, To Kwa Wan, Causeway Bay — Central, Tsuen Wan и Kwai Tsing.

На своей странице в Facebook дипмиссия порекомендовала россиянам, которые в настоящее время находятся в Гонконге, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и следить за новостями при планировании поездок.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fruconhk%2Fposts%2F2426559544300310&width=500

Ранее News.ru писал, что россияне стали меньше летать в Гонконг из-за протестов. Спрос на авиабилеты в начале августа снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.