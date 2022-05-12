Дети диктаторов: с кем вы, новые вожди Филиппин? На Филиппинах новый президент. Тем временем действующий лидер Родриго Дутерте за оставшийся ему месяц в должности хочет убить всех, кого не успел

Фердинанд Маркос — младший / Фото Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Филиппинах случилось неожиданное — новым президентом там стал 64-летний Фердинанд Маркос — младший по прозвищу Бонбон («хулиган» по-тагальски), сын президента и диктатора Фердинандо Маркоса, правившего островным государством с 1965 по 1986 год и свергнутый в ходе военного переворота.

Значительная часть филиппинцев считает Маркоса и его семью казнокрадами, скопившими состояние путем всевозможных махинаций и преследования своих оппонентов. Период правления Маркоса-старшего считается одним из самых сложных в истории Филиппин. Впрочем, как оказалось, есть немало и тех, кто скучает по твердой руке и хотел бы, чтобы пришел тот, кто «наведет порядок». Даже действующий президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своей склонностью к жестким мерам и, по слухам, лично расстреливавший наркоторговцев, оказался для сторонников «сильной руки» недостаточно брутальным.

Похоже, именно поэтому Маркос-младший, который во время предвыборной кампании сделал ставку на популистские обещания «вернуть все как при папе», этим неожиданно набрал себе голоса. На втором месте оказалась дочь действующего президента Сара Дутерте — сейчас она мэр самого, наверное, проблемного региона Филиппин — города Давао на юге архипелага, славящегося своей наркомафией. Именно в Давао ее отец, действующий президент, был мэром на протяжении более чем 22 лет. Там же за ним закрепилась слава «крутого парня», не дающего спуска преступникам и даже создавшего «батальоны смерти» для борьбы с наркоторговцами.

Родриго и Сара Дутерте Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Looki Press

Теперь Сара Дутерте станет вице-президентом. Таким образом, наследники двух самых жестких лидеров за послевоенную историю Филиппин оказались вместе.

Кстати, хотя полковник в запасе Сара Дутерте в юности хотела работать педиатром, она считается весьма суровым человеком. Еще только заняв пост мэра Давао в 2011 году, после того как ее отец стал президентом, она ударила кулаком в лицо главного судью первой инстанции в Давао, когда между ними возник спор о сносе трущоб.

Как новое руководство Филиппин, дети диктаторов, поведут себя во главе государства, столкнувшегося с множеством проблем, пока неясно. Политологи обсуждают, чего ожидать от Маркоса-младшего. Одни склонны видеть в нем прокитайского политика, другие считают, что он продолжит линию Дутерте. Последний, несмотря на ряд громких заявлений (например, он назвал президента США Барака Обаму «сукиным сыном»), на деле проводит довольно уравновешенную политику, стараясь не ссориться ни с Вашингтоном, ни с Пекином, ни с другими крупными игроками, такими как Токио или Канберра.

Тут надо помнить, что у Филиппин с Китаем есть территориальный спор из-за архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Правда помимо Пекина и Манилы за эти острова, расположенные на самом оживленном судоходном маршруте в мире и позволяющие получить доступ к рыбным, а также нефтегазовым запасам на морском дне (до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55,1 трлн кубометров природного газа по данным Минэнерго США), борются Бруней, Вьетнам, Малайзия и Тайвань.

Как считает сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Александр Королев, политический курс Маркоса-младшего, что бы он ни говорил во время предвыборной кампании, больше будет сходен с курсом его предшественника Родриго Дутерте. Тем более что Маркос и раньше называл методы и цели Дутерте адекватными.

Филиппины — не очень мощное государство, оно не может отказаться от сотрудничества ни с США, ни с Китаем, — рассказал NEWS.ru Королев. — Но что касается архипелага Спратли, то тут Маркос продолжит отстаивать притязания Филиппин, тем более что такой же позиции придерживался и его отец.

«Альянс с США сослужил нам хорошую службу на протяжении более ста лет. Никогда не исчезнет из филиппинского сознания память о том, что Соединенные Штаты сделали для нас и как они сражались вместе с нами в последней войне», — заявлял Маркос-младший во время предвыборной кампании.

Между тем директор Программы Юго-Восточной Азии в американском Центре стратегических и международных исследований Грегори Полинг считает, что Пекин сам отверг Манилу.

Филиппины попробовали протянуть руку дружбы Китаю, а тот ее укусил, поэтому Манила вернулась к альянсу с США, — отметил эксперт в интервью телеканалу CNBC. — Маркос-младший может попробовать сделать отношения с Пекином более теплыми, не отказываясь от сотрудничества с Вашингтоном.

Поскольку большая часть филиппинского истеблишмента по безопасности выступает за укрепление связей с Вашингтоном и даже Дутерте за последние два года несколько переориентировался на США, вполне вероятно, что администрация Маркоса будет стремиться проводить более сбалансированную внешнюю политику, считает Себастьян Странджио из журнала The Diplomat, специализирующегося на Восточной Азии и АТР.

Josefiel Rivera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Со своей стороны страны четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (США, Япония, Австралия, Индия), в первую очередь Штаты, не откажутся от альянса с Манилой, — считает Королев. — QUAD начнет больше инвестировать в Филиппины. Пример Соломоновых островов в Тихом океане, на которых Китай сумел закрепиться, вытеснив Запад, станет предупреждением.

Во внутренней политике, полагает Королев Маркос станет защищать Дутерте от попыток преследования, в том числе со стороны Международного уголовного суда (МУС), который осенью 2021 года начал расследование его скандальной деятельности по борьбе с наркомафией. При этом новому президенту придется столкнуться с довольно проблемным наследством — экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, сильно отразился на Филиппинах, которые до ковида были одним из самых быстроразвивающихся государств Азии. Никуда не делась и преступность, несмотря на все усилия Дутерте.

Между тем сам Дутерте уже заявил, что у него осталась одна задача — «убивать наркобаронов».

Прежде чем я покину этот пост, я хочу, чтобы каждый из вас убил трех-пятерых наркоторговцев, — заявил он в обращении к силам правопорядка, которое транслировалось 12 мая.

И даже после ухода в отставку он надеется продолжить свою борьбу. В частности, Дутерте готов предложить юридическую помощь сотрудникам полиции, которых обвиняют в превышении полномочий в ходе борьбы с наркомафией и в убийстве подозреваемых. «Если вы попадете в такую ​​ситуацию, не бойтесь, продолжайте свою работу. Если вы не сможете найти адвоката, я сам буду представлять вас в суде», — заявил он.