https://static.news.ru/photo/47d42730-7116-11ea-9948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Rezvantsev/Global Look Press

Количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа (COVID-19) в Индии достигло 909. 28 марта 2020 года медики выявили 36 заболевших. Выздоровели 80 пациентов.

Больше всего заболевших приходится на штат Махараштра — под наблюдением врачей находятся 177 индийцев и три иностранца. Скончались от COVID-19 19 граждан, пишет РИА Новости. С 25 марта в стране начал действовать режим общенациональной изоляции. Распоряжение будет действовать 21 день.

Руководство Индии призвало соотечественников не появляться на улице без крайней необходимости, а также ограничило работу общественного транспорта и железных дорог. Исключение сделали для работников СМИ, полицейских, коммунальщиков, медиков, почтовых услуг и онлайн-продаж продуктов питания и лекарств.

По данным на 28 марта 2020 года, заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысячи умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.

Ранее NEWS.ru сообщал, что общее количество инфицированных коронавирусом в Молдавии достигло 231. 28 марта выявили 32 новых случая, рассказала глава Минздрава республики Виорика Думбрэвяну. В стране действует режим чрезвычайного положения.