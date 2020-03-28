https://static.news.ru/photo/ed543e90-7114-11ea-af21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Handl/Global Look Press

Общее количество инфицированных коронавирусом в Молдавии достигло 231. 28 марта выявили 32 новых случая, рассказала глава Минздрава республики Виорика Думбрэвяну. В стране действует режим чрезвычайного положения.

Его ввели 17 марта на 60 дней. В это время в государстве принимать решения может Национальная комиссия по ЧС. Кишинёв приостановил авиасообщение со всеми странами и закрыл наземные границы, пишет РИА Новости.

Кроме того, в Молдавии запретили массовые культурные и религиозные мероприятия, ушли на каникулы учебные заведения, перестали работать магазины и общепит. С 25 марта людей старше 63 лет призвали не выходить на улицу без особой необходимости.

По данным на 28 марта 2020 года, заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысячи умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное медико-биологическое агентство РФ представило противомалярийный препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19).