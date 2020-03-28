https://static.news.ru/photo/635bb3e2-70f3-11ea-b82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное медико-биологическое агентство РФ представило противомалярийный препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Число случаев заражения по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России 228 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФМБА разработало семь прототипов вакцины от коронавируса. Вещества сконструировали из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы — места связывания с COVID-19.