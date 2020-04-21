Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенёс срочную операцию на сердце и находится в «серьёзной» опасности, сообщают южнокорейские и американские СМИ со ссылкой на источники в разведке. Это объясняет его таинственное отсутствие на официальных мероприятиях, посвящённых памяти деда. Хотя Сеул не подтверждает эти сведения, состояние здоровья главы КНДР ставит вопрос о возможном преемнике.

Операция, предположительно, прошла 12 апреля в больнице рядом с одной из многочисленных вилл Ким Чен Ына в округе Хянсан, для чего туда была переброшена специальная команда врачей. Так как состояние северокорейского лидера после хирургического вмешательства улучшилось, большинство из них затем вернулись в Пхеньян.

Первым об операции сообщил южнокорейский новостной портал Daily NK, известный тем, что опирается на данные северокорейских перебежчиков и имеет собственные источники в КНДР. По его данным, причиной болезни сердца послужили ожирение, чрезмерное курение и переработки главы КНДР. Известно, что дед и отец Ким Чен Ына умерли от осложнений, вызванных сердечными болезнями, и вопросы по поводу его собственного здоровья возникли ещё тогда, когда он впервые появился перед телекамерами западных журналистов. Во время встреч с президентами Южной Кореи и США 36-летний Ким Чен Ын начинал краснеть и задыхаться, если сталкивался даже с небольшими физическими нагрузками.

Ким Чен Ын XinHua/Global Look Press

Информацию Daily NK позже подтвердили источники CNN в американской разведке, уточнив, что лидер КНДР, по-видимому, находится в тяжёлом состоянии. Представители Пентагона и Госдепа срочно связались с экспертами по Северной Корее, чтобы выработать план действий на случай возможной смерти Ким Чен Ына, добавляет вещатель.

Аналитики уточняют, что американская разведка может сама полагаться на сообщение южнокорейских журналистов. Однако существует вероятность того, что агенты США в Южной Корее перехватили переговоры северокорейских официальных лиц по закрытым каналам.

Тем временем официальный представитель южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сообщил, что ему пока «нечего подтверждать» и что «ничего особенного в Северной Корее не замечено». Как уточняет The New York Times, неофициально южнокорейские чиновники сомневаются в правдивости информации Daily NK.

В последнее время циркулирует много слухов о здоровье Кима, — объясняет старший научный сотрудник Heritage Foundation Брюс Клингнер. — Если он госпитализирован, это объясняет его отсутствие на торжествах, приуроченных ко Дню солнца 15 апреля. Но за эти годы было столько ложных сообщений и слухов о здоровье Кима и его отца...

В Кремле также отметили, что видели сообщения о болезни лидера КНДР, но не знают, в какой степени они соответствуют действительности, и ждут официальных данных.

Сообщения о тяжёлом состоянии Ким Чен Ына активизировали разговоры о возможных преемниках. Северной Кореей с самого дня её основания правила одна династия, а власть передавалась от отца к сыну. У Ким Чен Ына, предположительно, есть дети, но они слишком молоды, чтобы править. В 2013 году баскетболист Дэннис Родман, посетивший КНДР и лично встретившийся с лидером КНДР, рассказал, что держал на руках его маленькую дочь по имели Чжу Э. Это всё, что мы знаем о наследниках северокорейского лидера. Очевидно, что вариант с передачей власти от Ким Чен Ына сыну в данный момент невозможен.

У главы Северной Кореи также был сводный брат Ким Чен Нам, но в 2017 году он был отравлен при таинственных обстоятельствах в аэропорту Куала-Лумпура. Существуют свидетельства того, что к этому приложили руку северокорейские агенты.

Ким Ё Чжон (справа) на переговорах 2018 года в Доме Мира Cheongwadae/www.president.go.kr/wikimedia.org

Это оставляет наиболее вероятной преемницей Ким Чен Ына его младшую сестру Ким Ё Чжон. Впервые она возникла в публичном поле во время зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, а затем регулярно сопровождала своего брата в международных поездках и встречах. Её называют главным пропагандистом КНДР, отвечающим за публичный имидж лидера как внутри, так и за пределами государства. Поэтому провал саммита КНДР — США в Ханое, судя по всему, был расценён как её личный просчёт, после чего она была исключена из Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Только на прошлой неделе Ким Ё Чжон снова заняла пост в высшем руководящем органе КНДР. Перед этим, в марте, северокорейские государственные СМИ впервые выпустили несколько сообщений от её имени. Это сигнализирует, что её неофициальное влияние на жизнь в КНДР приобретает всё более официальную окраску.

Северокорейский режим — это семейный бизнес, и Ким Чен Ын, судя по всему, доверяет своей сестре, — считает доцент международных отношений университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Эсли. — Она продемонстрировала способность модернизировать образ режима и имеет некоторую власть над государственной пропагандой. Возможно, её самая главная функция — это быть доверенным лицом своего брата.

Однако другие исследователи сомневаются, что Ким Ё Чжон когда-либо сможет занять высший пост в КНДР. В Северной Корее до сих пор сильны конфуцианские традиции, согласно которым женщине отведены вторые позиции как в семье, так и в государстве. Даже если Ким Чен Ын одобрит кандидатуру своей сестры, этому наверняка воспротивится целиком мужская партийная верхушка, которая не видит женщину во главе государства. Так что если сообщения о состоянии Ким Чен Ына верны, Северную Корею после его смерти ждёт либо демонтаж существующей системы, либо потенциально кровавая борьба за власть внутри партийных кругов.