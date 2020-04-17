Северная Корея в среду, 16 апреля, отмечала главный национальный праздник — день рождения первого лидера страны Ким Ир Сена. Но вопреки сложившейся традиции на церемонии не появился нынешний глава КНДР Ким Чен Ын, хотя ранее он ни разу не пропускал это знаковое событие. В СМИ появились спекуляции о том, что руководитель республики либо болен, либо боится заразиться коронавирусом, хотя две недели назад представители КНДР заявляли, что в стране нет ни одного случая заражения COVID-19.

Государственные СМИ Северной Кореи 16 апреля сообщили, что на церемонии возложения венков в Кымсусанском дворце Солнца — мавзолее Ким Ир Сена — присутствовали партийные кадры и силовики, но не лидер государства. В стране также были отменены массовые торжества по случаю национального праздника, и чествование «вечного президента» в основном ограничилось возложением цветов к его статуям и портретам.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он руководил заседанием политбюро ЦК правящей партии. Затем он пропустил ежегодное заседание Верховного народного собрания — законодательного органа КНДР — и не присутствовал на пуске противокорабельных крылатых ракет 14 апреля. Пхеньян продолжает отрицать, что внутри страны есть случаи заражения, но отмена знаковых мероприятий и очевидная самоизоляция лидера говорят об обратном.

State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство исследователей сходятся во мнении, что заражённые COVID-19 в КНДР всё-таки есть.

Очень маловероятно, что у них не было ни одного случая, учитывая их границы с Китаем и Южной Кореей и объёмы трансграничной торговли (с Китаем, — NEWS.ru), — считает главный редактор южнокорейского новостного портала NK News Оливер Хотхам. — Маловероятна также и полномасштабная эпидемия. Они действительно рано приняли меры предосторожности.

Недоверие к официальной статистике порождает первую — конспирологическую — версию пропажи Ким Чен Ына — он всё же подхватил коронавирус. Проверить подобное предположение никак нельзя, однако стоит заметить, что руководитель КНДР находится в группе риска. Вероятность умереть от COVID-19 резко возрастает при наличии у пациента сопутствующих заболеваний, а Ким Чен Ын не выглядит как полностью здоровый человек. Свидетели его встречи с президентом США Дональдом Трампом отмечали , что северокорейский руководитель «дышал как больной эмфиземой». Известно и то, что он много курит. Поэтому в случае заражения вряд ли Ким Чен Ыну удастся отделаться лёгкими симптомами.

Циркулируют в СМИ и другие более невероятные версии, вроде совершения государственного переворота или отхода Ким Чен Ына от культа личности деда. Автор издания Asia Times Бредли Мартин предположил : руководитель КНДР не посетил массовые мероприятия в страхе за то, что США используют их для покушения на него. Момент для этого, по мнению Мартина, как нельзя более подходящий, так как Дональду Трампу надо отвлечь внимание внутренней аудитории от тяжёлой ситуации с коронавирусом.

Однако правдоподобная версия отсутствия Кима на публике — это всё-таки меры предосторожности из-за коронавируса.

Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мы приняли профилактически меры, такие как инспекции, карантин для всех въезжающих в страну, дезинфекция товаров и блокировка границ, — отмечал в начале апреля директор центрального чрезвычайного противоэпидемического штаба Северной Кореи Пак Мён Су.

Северная Корея действительно первой после Китая приняла меры против распространения эпидемии на своей территории — ещё в конце января. Кроме того, она и до этого была мало связана с внешним миром, а её граждане находились под строгим контролем государства.