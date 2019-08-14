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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что все вовлечённые в конфликт в Гонконге стороны должны вернуться к диалогу. По его мнению, важно найти мирное решение проблемы.

Франция и её партнёры внимательно следят за происходящим, говорится на сайте Министерства иностранных дел страны. Манифестации в Гонконге продолжаются во всё более напряжённой обстановке, — подчеркнул дипломат. Он отметил, что...