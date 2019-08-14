Власти Японии призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе страны из-за пришедшего в регион тайфуна «Кроса».
Уровень угрозы поднят до четырёх из пяти возможных, отменены около 700 рейсов в западную Японию, приостановлено движение на некоторых железнодорожных маршрутах, передаёт агентство
Потенциально ливни, вызванные тайфуном, могут затопить 280 тысяч жилищ и спровоцировать оползни. Ожидается выпадение до тысячи миллиметров осадков в некоторых районах.
Как писал News.ru ранее, тайфун «Кроса» может привести к наводнению в Приморье. Примгидромет предупреждает, что 16 августа тайфун выйдет на южную часть Японского моря и после этого вероятны два сценария развития событий: либо он уйдёт на японский остров Хоккайдо, либо на северо-восток Приморского края.