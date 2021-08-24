Афганцы придумали способ уклоняться от талибов

В Кабуле жители с помощью мобильного приложения Ehtesab начали уклоняться от возможной встречи с боевиками «Талибана» (организация запрещена на территории России) на дорогах города. Об этом сообщает Daily Mail.
Благодаря интерактивной карте в гаджете житель Кабула теперь может
Ранее сообщалось, что боевики насмерть забили мать четырёх детей за отказ их кормить. Террористы потребовали от женщины еды, но она была бедна и сказала, что ей нечего приготовить. На это террористы избили женщину в её же доме до смерти, а потом ещё и кинули гранату, заметив её детей в другой части жилища.