Афганцы придумали способ уклоняться от талибов

В Кабуле жители с помощью мобильного приложения Ehtesab начали уклоняться от возможной встречи с боевиками «Талибана» (организация запрещена на территории России) на дорогах города. Об этом сообщает Daily Mail.

Благодаря интерактивной карте в гаджете житель Кабула теперь может увидеть метки с блокпостами боевиков или предупреждение о стрельбе в каком-то из районов города. Пользователь программы увидит на своём устройстве отметку и объедет опасное место другим маршрутом. Приложение маскируется от талибов и скрывает истинную причину установки меток, выдавая стрельбу или блокпост террористов как «авария» или «дорожные работы».

Ранее сообщалось, что боевики насмерть забили мать четырёх детей за отказ их кормить. Террористы потребовали от женщины еды, но она была бедна и сказала, что ей нечего приготовить. На это террористы избили женщину в её же доме до смерти, а потом ещё и кинули гранату, заметив её детей в другой части жилища.