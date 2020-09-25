«Я, Энди Уорхол»: человек, превративший консервы в золото

В экспозиции «Я, Энди Уорхол», которая открылась в столичной Новой Третьяковке, — около двухсот работ. Одолжить их у коллекционеров оказалось делом непростым. Поэтому вся выставка застрахована на десятки миллионов долларов.

Король поп-арта, один из самых дорогих художников XX века, воплощение американской мечты, новатор, провокатор и просветитель — как только ни называют Энди Уорхола и кем только он ни был в течение жизни. Продюсер, кинорежиссёр, фотограф, дизайнер, художник — новые профессии он осваивал будто по щелчку пальцев и молниеносно добивался в них успеха.

Им восхищаются, ему подражают, его до сих пор не понимают. Но хотя бы одну из его работ и хотя бы раз в жизни видел, пожалуй, каждый. Почему ещё стоит посетить эту редкую для России выставку? Об этом — в видеосюжете NEWS.ru.