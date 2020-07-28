Учёные нашли место с последней картины Ван Гога

https://static.news.ru/photo/dc5ec646-d0e1-11ea-8cf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ван Гог. "Корни деревьев". 1890

Исследователи изучили последнюю картину Ван Гога «Корни деревьев» и нашли место, которое, предположительно, изображено на ней. Они уверены, что на полотне художник нарисовал то, что увидел в 150 метрах от гостиницы Auberge Ravoux (сейчас известна как Дом Ван Гога) в городе Овер-сюр-Уаз, где он жил последние 70 дней.

Впервые такое предположение высказал директор по научным исследованиям из Института Ван Гога Ваутер ван дер Вен. Он увидел сходство с реальными пейзажами из-за почтовой открытки начала XX века. Другие учёные и специализирующийся на исторической ботанике дендролог Берт Мас подтвердили эту мысль, передаёт Guardian.

В настоящий момент дерево, изображённое на холсте, продолжает расти.

Солнечный свет, изображённый Ван Гогом, указывает на то, что последние мазки кисти художника были нарисованы ближе к концу полудня, что даёт больше информации о том драматическом дне, завершившемся его (Ван Гога. — NEWS.ru.) самоубийством, — поделился ван дер Вен, который считает, что Ван Гог нарисовал картину за несколько часов до смерти.

28 июля эту территорию огородили забором и признали историческим местом. На церемонии присутствовали гендиректор музея Ван Гога в Амстердаме Эмили Горденкер и правнук брата художника Тео Виллем Ван Гог.

В начале года эксперты по творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога установили подлинность одного из автопортретов художника. Ранее принадлежащая норвежскому музею необычная картина 1889 года вызывала сомнения с 1970 года из-за нехватки информации о том, где и когда она была написана, писал NEWS.ru.