https://static.news.ru/photo/e7f10f9c-3c34-11ea-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo

Эксперты по творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога установили подлинность одного из автопортретов художника.

Ранее принадлежащая норвежскому музею необычная картина 1889 года вызывала сомнения с 1970 года из-за недостатка информации о том, где и когда она была написан. Кроме того, стиль и палитра не соответствовали традиционной манере художника, сообщает Artnet. Видео с полотном опубликовал TRT World Now.

Vincent Van Gogh self-portrait suspected of being fake, is proven to be genuine pic.twitter.com/SiJ9l6wd4a — TRT World Now (@TRTWorldNow) 21 января 2020 г.

В 2006 году выяснилось, что произведение принадлежало друзьям Ван Гога Жозефу и Марии Жино, не было понятно, как она у них оказалась. В 2014 году к расследованию подключились специалисты из музея художника в Амстердаме. В результате удалось установить, что портрет действительно написал Ван Гог.

Оказалось, что только об этой работе мастер мог сообщить в письме брату Тео 20 сентября 1889 года. Оно доказывает, что произведение было создано во время первого серьезного приступа болезни художника в психиатрической больнице для Сен-Реми-де-Прованс. Сотрудник музея Луис ван Тильборг заявил, что этот автопортрет — единственная картина Ван Гога, написанная, когда он уж страдал от психического расстройства.

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