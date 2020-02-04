В Польше, предположительно, найдена ранее неизвестная картина французского художника и одного из родоначальников импрессионизма Эдуарда Мане.
Полотно, которое в настоящее время исследуют искусствоведы, находится в одном из антикварных салонов города Щецин,
Общее мнение специалистов однозначно подтверждает, что это Мане, однако необходимо показать полотно экспертам по творчеству художника, — отмечает владелец салона Яцек Буковский.
На картине изображена женщина в профиль, и внизу нанесены буквы «EM» (Edouard Manet) — именно так мастер подписывал большинство своих работ.
Произведение сразу после Второй мировой войны привёз в Польшу из Италии сражавшийся на фронте польский военнослужащий. Он повесил его у себя дома в городе Бытом, где она висела десятки лет. Мужчина только перед смертью сообщил своим внукам, кто действительно написал картину.
Работа, которую эксперты считают эскизом незаконченного большого полотна, приблизительно оценивается в 2 млн злотых (свыше $500 тыс.). Если подлинность произведения подтвердится, то оно станет единственной картиной Мане, находящейся на территории Польши.
Как писал NEWS.ru, двое мужчин в Италии признались, что украли, а затем вернули картину австрийского художника Густава Климта, считавшуюся пропавшей и случайно найденной 22 года спустя.
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