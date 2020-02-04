https://static.news.ru/photo/63007b34-4737-11ea-9ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Édouard Manet/wikipedia.org

В Польше, предположительно, найдена ранее неизвестная картина французского художника и одного из родоначальников импрессионизма Эдуарда Мане.

Полотно, которое в настоящее время исследуют искусствоведы, находится в одном из антикварных салонов города Щецин, сообщает ТАСС со ссылкой на портал onet.pl.

Общее мнение специалистов однозначно подтверждает, что это Мане, однако необходимо показать полотно экспертам по творчеству художника, — отмечает владелец салона Яцек Буковский.

На картине изображена женщина в профиль, и внизу нанесены буквы «EM» (Edouard Manet) — именно так мастер подписывал большинство своих работ.

Произведение сразу после Второй мировой войны привёз в Польшу из Италии сражавшийся на фронте польский военнослужащий. Он повесил его у себя дома в городе Бытом, где она висела десятки лет. Мужчина только перед смертью сообщил своим внукам, кто действительно написал картину.

Работа, которую эксперты считают эскизом незаконченного большого полотна, приблизительно оценивается в 2 млн злотых (свыше $500 тыс.). Если подлинность произведения подтвердится, то оно станет единственной картиной Мане, находящейся на территории Польши.

Как писал NEWS.ru, двое мужчин в Италии признались, что украли, а затем вернули картину австрийского художника Густава Климта, считавшуюся пропавшей и случайно найденной 22 года спустя.