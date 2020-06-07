Представитель Абрамовича опроверг покупку олигархом картины «Крик»

Роман Абрамович не покупал знаменитую картину Мунка «Крик» и не платил за неё $120 млн. Информированные источники, сообщившие, что олигарх якобы купил один из четырёх существующих вариантов «Крика» из частной коллекции, ошиблись.
Представитель Абрамовича опроверг информацию о приобретении картины миллиардером и не стал комментировать его личные дела,
Ранее NEWS.ru сообщал, что аукцион прошёл 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена полотна составляла $50 млн. Абрамович вёл торги анонимно по телефону.
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