Представитель Абрамовича опроверг покупку олигархом картины «Крик»

https://static.news.ru/photo/f5178d78-a907-11ea-ac61-fa163e074e61_660.jpg Роман Абрамович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Абрамович не покупал знаменитую картину Мунка «Крик» и не платил за неё $120 млн. Информированные источники, сообщившие, что олигарх якобы купил один из четырёх существующих вариантов «Крика» из частной коллекции, ошиблись.

Представитель Абрамовича опроверг информацию о приобретении картины миллиардером и не стал комментировать его личные дела, пишет ТАСС. «Крик» Мунка — эмблема экспрессионизма, она изображает кричащую человеческую фигуру на фоне красного неба. Произведение норвежского художника считается одним из самых значимых для культуры XX века.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аукцион прошёл 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена полотна составляла $50 млн. Абрамович вёл торги анонимно по телефону.