Искусство

Представитель Абрамовича опроверг покупку олигархом картины «Крик»

00:43, 08 июня 2020 11
Роман Абрамович Роман Абрамович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Абрамович не покупал знаменитую картину Мунка «Крик» и не платил за неё $120 млн. Информированные источники, сообщившие, что олигарх якобы купил один из четырёх существующих вариантов «Крика» из частной коллекции, ошиблись.

Представитель Абрамовича опроверг информацию о приобретении картины миллиардером и не стал комментировать его личные дела, пишет ТАСС. «Крик» Мунка — эмблема экспрессионизма, она изображает кричащую человеческую фигуру на фоне красного неба. Произведение норвежского художника считается одним из самых значимых для культуры XX века.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аукцион прошёл 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена полотна составляла $50 млн. Абрамович вёл торги анонимно по телефону.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях