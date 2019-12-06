https://static.news.ru/photo/6e332970-199c-11ea-bd12-fa163e074e61_660.jpg Фото: rus_crime_yekaterinburg/vk.com

В Екатеринбурге на выставке в галерее искусств художников заставили прикрыть стикерами картины с обнажёнными женщинами.

По словам художника Владимира Тузулукова, такая ситуация у него в первый раз за 20 лет.

В наше время пытаться что-то закрыть или урезать — это смешно, просто глупость, — сказал он.

Директор выставки Андрей Чайников отметил, что такое решение было принято, поскольку выставка имеет возрастной ценз 0+ и от нескольких родителей поступили жалобы.

Арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов рассказал Znak.com, что накануне стикеры сняли.

Не знаю, почему устроители так решили. Возможно, они хотели перестраховаться, — сказал он.

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