Картину Боттичелли выставят на аукционе Sotheby's в США

https://static.news.ru/photo/d8141750-fe70-11ea-980c-fa163e074e61_660.jpg Портрет неизвестного с медалью Фото: Сандро Боттичелли

Полотно итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Боттичелли выставят на продажу на аукционе Sotheby's в США.

Начальная стоимость «Портрета молодого человека с медальоном» составила $80 млн. Торги запланированы на январь 2021 года, передаёт РИА Новости.

В анонсе от аукционного дома уточняется, что полотно, предположительно, было написано в конце 70-х годов XV века, когда художник был на пике своих возможностей. Нынешний владелец картины приобрёл её на аукционе в 1982 году за 810 тыс. фунтов стерлингов. За последние полвека шедевр эпохи Возрождения сдавали в аренду Национальной галерее искусства в Вашингтоне, Лондонской национальной галерее и Музею искусства «Метрополитен» в Нью-Йорке.

Ранее в Москве на торги аукционного дома «Литфонд» выставили картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» за один рубль. Первым владельцем работы Шагала стал голливудский сценарист и режиссёр Жан Негулеско, являвшийся известным коллекционером живописи и художником. В 1993 году, после смерти Негулеско, наследники стали распродавать его внушительную коллекцию. «Колокольня» попала на торги Sotheby's в Нью-Йорке в 2009 году. Её приобрела одна из старейших в Лондоне художественных галерей Leicester Galleries и спустя три года выставила на аукцион Sotheby's в Лондоне, писал NEWS.ru.