ЮАР планирует давать иммунитет главам зарубежных стран от ордера МУС

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Международный уголовный суд

Власти ЮАР рассматривают возможность предоставлять иммунитет главам зарубежных стран от ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест, заявил министр юстиции страны Рональд Ламола в интервью радиостанции SABC. Он отметил, что власти республики рассматривают ряд вариантов, которые позволят избежать вынужденных задержаний действующих глав государств на основании решения МУС.

В правительстве ведется соответствующая работа. В ближайшее время будет принято окончательное решение, которое мы немедленно обнародуем, — сказал Ламола.

Министр подчеркнул, что вопрос должен быть решен до начала саммита БРИКС, который состоится в августе в ЮАР при участии лидеров всех стран — членов объединения.

25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страна выйдет из Международного уголовного суда (МУС) по решению правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК). По словам главы государства, решение принято в связи с «определенными ситуациями». О чем именно идет речь, президент не уточнил.

Однако немногим позже администрация президента сообщила, что ЮАР не планирует выходить из МУС. Руководство Южно-Африканской Республики отметило, что ранее озвученная информация о выходе государства из-под юрисдикции суда была «ошибочным комментарием».

17 марта МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В суде заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».