https://static.news.ru/photo/5cbbec64-df58-11e9-9588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/Global Look Press

Алжирский военный трибунал приговорил к 15 года тюрьмы фигурантов громкого дела о «заговоре против государственной власти» и «нанесении ущерба авторитету власти».

Вердикт был вынесен в отношении брата и советника бывшего лидера страны Абдельазиза Бутефлики Саида Бутефлики, главы Партии трудящихся Луизы Ханун и двух экс-руководителей спецслужб —координатора служб безопасности Алжира генерал-майор Атмана Тартага и руководителя Департамента разведки и безопасности корпусный генерал в отставке Мухаммеда Медьена, передаёт Reuters .

Осуждённых арестовали в начале мая текущего года — чуть более чем через месяц после ухода в отставку президента Абдельазиза Бутефлики, который руководил страной с 1999 по 2019 годы. Уход с должности был вызван массовыми акциями протеста и давлением со стороны армейской верхушки.

Как считают некоторые наблюдатели, в том числе провластные комментаторы, проходящий в Блиде процесс имеет исторический и беспрецедентный характер для системы алжирского правосудия, учитывая тот большой политический вес, которым обладали Саид Бутефлика и другие фигуранты дела.

Как писал News.ru, временный глава государства Абделькадер Бенсалех сообщил, что выборы президента Алжира состоятся в декабре.