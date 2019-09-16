https://static.news.ru/photo/f4063060-d7f2-11e9-a27a-fa163e074e61_660.jpgФото: Stephen Caillet, imago-images.de/Global Look Press
Выборы президента Алжира состоятся в декабре. Об этом в обращении к нации объявил временный глава государства Абделькадер Бенсалех.
Президентские выборы назначаются на четверг, 12 декабря 2019 года, что соответствует положениям конституции, — цитирует Бенсалеха ТАСС.
Как писал News.ru, ранее выборы президента Алжира были запланированы на 4 июля, но их перенесли на неопределённый срок. Это произошло из-за того, что кандидатов на данный пост не было.
С начала апреля Алжир живёт в условиях политического кризиса и народных протестов, после того как бывший президент Абдельазиз Бутефлика покинул свой пост после бессменного 20-летнего правления страной. Это произошло после массовых протестов против намерений 82-летнего политика выдвинуться на пятый срок.
Временным главой Алжира стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Его считают близким соратником Бутефлики.