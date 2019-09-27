Новый импульс получило обсуждение возможного присутствия в Ливии российских наёмников, якобы воюющих на стороне военачальника Халифы Хафтара. Зарубежная пресса сообщает о том, что в операциях возглавляемой им Ливийской национальной армии (ЛНА) участвуют непосредственно бойцы «частной военной компании Вагнера». А посвящённые ситуации в Ливии интернет-ресурсы даже представили свидетельства того, что россияне участвуют в боях против войск находящегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС). Впрочем, в экспертном сообществе эти данные пока вызывают сомнения.

Как сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимные западные и ливийские источники, ещё в начале сентября в Ливию прибыло якобы более ста бойцов ЧВК Вагнера. Целью их, как считается, было оказание помощи силам ЛНА, которая за лето серьёзно утратила позиции. Один из российских командиров, пожелавший остаться инкогнито, сообщил изданию, что в ходе боёв некоторые из наёмников были убиты.

Libya'da Hafter güçleri ile birlikte savaşan Rus paralı askerleri, her geçen gün daha görünür hale geliyor.



Finansma BAE'den, ucuz askerler Rusya'dan. pic.twitter.com/E3FJGvOR27 — Hasan Hız (@Hasanhhiz) September 26, 2019

Чуть позднее эту информацию подхватили и посвящённые Ливии Telegram-каналы и Twitter-блоги, которые в качестве доказательства присутствия россиян даже представили фотоснимки, якобы сделанные на месте боёв на юге Триполи. На кадрах запечатлены документы на русском языке, российская банковская карта, электронный билет, сирийские фунты, смартфон и медаль, выдаваемая сотрудникам ЧВК Вагнер, — как предполагают блогеры, это награда за операцию в Сирии.

#Libya Pics of the equipment of an alleged Russian mercenary killed in an airstrike a few days ago. Notebook with Russian military symbols for ATGM, armored vehicle, RPG-Syrian currency-the name of the credit card looks like Khabib+weird writing, probably from Caucasus. pic.twitter.com/gSTPMY8ZV2 — Woland (@Woland2485) September 26, 2019

Несмотря на это, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов, пока нельзя говорить о каких-то конкретных и убедительных доказательствах непосредственного участия российских ЧВК в операциях на стороне Хафтара.

Самое громкое, что есть, — это, скорее, заявление представителей руководства операции «Вулкан гнева» о гибели двух наёмников из РФ и высокопоставленного соратника генерала. На данную информацию стоит обращать внимание, поскольку со стороны Триполи это первое признание российского присутствия. Что касается подборки фактов, якобы подтверждающих участие россиян в боях, то это больше напоминает ситуации, когда в ходе ликвидации террористов рядом с ними находят документы и т.д. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД

По мнению эксперта, распространение информации о российских наёмниках похоже на целенаправленную кампанию, которая может быть выгодна многим игрокам, включая и самого Хафтара. Возможно, речь идёт и о западных силах, включая, разумеется, и СМИ, которые вообще нередко спекулируют на теме российского присутствия где бы то ни было. Это также может быть выгодно и ПНС. Раскручивая тему присутствия российских наёмников, оно таким образом пытается помешать некоторым силам в Москве так или иначе поддерживать Хафтара, допускает Семёнов:

Создав уже сейчас негативный информационный фон, ПНС может добиться того, что и официальные российские структуры будут препятствовать деятельности различных частных организаций (не только военных) по оказанию помощи ЛНА.

Серьёзные сомнения вызывают сообщения о воюющих наёмниках ЧВК и у директора по Ближнему Востоку и Северной Африке Moscow Policy Group Юрия Бармина. По его мнению, эта информация, возможно, распространяется в интересах местных группировок, поскольку для них конфронтация в медиа, продолжающаяся с 2014 года, — тоже часть борьбы.

Каждая сторона конфликта в Ливии пытается создать впечатление, будто за ней стоит поддержка крупных держав. Правительство в Триполи, например, стремится продемонстрировать, что её поддерживает Турция, Катар, Италия. Хафтар же делает ставку на ОАЭ, Египет и Россию. В каком-то смысле это психологическая борьба. Юрий Бармин директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Moscow Policy Group

Кроме того, подчёркивает эксперт, нельзя забывать, что бои в Ливии носят особый характер — там не воюют в классическом понимании, нет стратегической борьбы, как, например, в Сирии, а войска с обеих сторон крайне плохо тренированные.

Основное значение сейчас имеют, скорее, налёты с воздуха, когда после атаки самолётов или дронов территория занимается уже фактически без боя. Для чего в этих условиях нужны российские ЧВК, проводящие какие-то наступательные операции, — непонятно, — заключает Бармин.

Несмотря на то что на Западе принято считать, будто Россия в ливийском конфликте однозначно поддерживает Хафтара, на самом деле Москва пока не спешит занимать одну из сторон, о чём заявляли и официальные лица. Вполне логично, что в этих условиях командующему ЛНА действительно выгодно создать хотя бы видимость активной помощи от Кремля. Впрочем, это не исключает, что с российской стороны Хафтару не может оказываться поддержка политтехнологов, военных советников (информация о нахождении в Сирии небольшого количества вроде как отставных генералов неоднократно озвучивалась в российских СМИ), специалистов, восстанавливающих боеспособность бронетехники, и групп охраны, нанятых по контракту или по серым схемам. Однако вряд ли речь идёт о сотнях человек — в таком бы случае информация об их нахождении быстро просочилась в многочисленные ливийские СМИ.