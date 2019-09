Как сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимные западные и ливийские источники, ещё в начале сентября в Ливию прибыло якобы более ста бойцов ЧВК Вагнера. Целью их, как считается, было оказание помощи силам ЛНА, которая за лето серьёзно утратила позиции. Один из российских командиров, пожелавший остаться инкогнито, сообщил изданию, что в ходе боёв некоторые из наёмников были убиты.

Чуть позднее эту информацию подхватили и посвящённые Ливии Telegram-каналы и Twitter-блоги, которые в качестве доказательства присутствия россиян даже представили фотоснимки, якобы сделанные на месте боёв на юге Триполи. На кадрах запечатлены документы на русском языке, российская банковская карта, электронный билет, сирийские фунты, смартфон и медаль, выдаваемая сотрудникам ЧВК Вагнер, — как предполагают блогеры, это награда за операцию в Сирии.