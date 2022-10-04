В Мали при крушении военного самолета погиб россиянин AFP: при крушении самолета Су-25 армии Мали в городе Гао погиб россиянин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовик Су-25

Россиянин погиб при крушении военного самолета Су-25 в Мали, передает AFP. Отмечается, что летательный аппарат был поставлен армии республики недавно.

Россиянин погиб во вторник в Мали, когда его самолет, недавно поставленный малийской армии, разбился недалеко от Гао, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства заявил, что речь идет о самолете чешской модификации, который разрабатывался как учебный, но часто используется в функции истребителя. По словам источника, самолет разбился после возвращения с патрульного вылета.

11 сентября Baza сообщала, что в Крыму разбился российский самолет Су-34. О причинах крушения не сообщалось. По данным портала, падение истребителя произошло в поле на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов около шести часов утра. Очевидцы сообщали, что летчики успели катапультироваться, а позже их якобы забрали военные.

24 июня транспортный самолет Ил-76 разбился при посадке под Рязанью. Всего на борту находилось 10 человек. В результате ЧП погибли пять человек, еще четыре были госпитализированы. По данным Минобороны, катастрофа произошла из-за неисправности двигателя.