Baza сообщила о падении российского военного самолета Су-34 в Крыму

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал Baza сообщает, что в Крыму упал военный самолет. По предварительной информации, это мог быть российский Су-34. О причинах падения пока неизвестно. В Минобороны России не подтверждали эту информацию.

По данным канала, крушение воздушного судна произошло на границе Разнодельненского и Красноперекопского района около 6 утра. Очевидцы сообщили, что летчики успели катапультироваться, а позже их якобы забрали военные, передает Baza.

24 июня транспортный самолет Ил-76 разбился при посадке под Рязанью. Отмечалось, что на месте крушения возникло сильное возгорание. Всего на борту находилось 10 человек, семь человек были госпитализированы.

Полет проводился без груза и являлся учебным. После выявления неисправности экипаж принял решение посадить самолет на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.