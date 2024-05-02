В Госдуме объяснили, почему страны Африки предпочли Россию Западу Депутат Журавлев: сотрудничество с РФ для Африки выгоднее, чем с Западом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Россия неоднократно выражала готовность выстраивать отношения со странами Африки на взаимовыгодных условиях, рассказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Этим, по его мнению, объясняется появление российских флагов в столице Нигера — они воспринимаются как антиколониальное знамя.

Наше руководство не раз заявляло, что готово строить отношения с Африкой на взаимовыгодных условиях — и это во всех отраслях: добывающей, энергетической, оборонной промышленностях. Конечно, это выгоднее и почетнее, чем быть сырьевым придатком Парижа, Брюсселя или Вашингтона, а западные страны иначе африканское будущее никогда и не представляли, — пояснил он.

Парламентарий напомнил, что западные государства на протяжении многих лет выкачивали ресурсы из африканских недр и Нигер не стал исключением. Теперь же, по его словам, целый ряд стран готов сбросить «французское иго».

Нигер стал французской колонией в конце XIX века, и Франция появилась в своих новых владениях весьма эффектно — прибывший в Африку экспедиционный корпус Вуле и Шануэна буквально сжег несколько десятков деревень вместе с жителями. С тех пор Париж только выкачивал из этой страны природные ресурсы, среди которых в 1960-х оказался еще и уран, необходимый для французских АЭС, и не прекратил это делать даже после того, как Нигер формально обрел независимость, — добавил политик.

Ранее стало известно, что в Ниамее, столице Нигера, водрузили флаги РФ на 15 кольцевых развязках. Кроме того, в городе появились знамена Буркина-Фасо и Мали. Власти страны пояснили, что решили поднять стяги государств, с которыми у Нигера самые теплые отношения.