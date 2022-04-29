Мама-Африка ждет: Москва готовит второй саммит РФ и африканских государств Россия изыскивает возможности поконкурировать на Чёрном континенте с Западом и Китаем

Церемония подписания документов и заявление для СМИ В. Путина и Ас-Сиси на саммите Россия — Африка / Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Конфликт на Украине стал пороховой бочкой на ещё одной арене соперничества между Москвой и Западом — на Африканском континенте. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос NEWS.ru, заявил, что очередной саммит Россия — Африка «находится в процессе подготовки» и что необходимо только согласовать дату и формат, которые были бы удобны для всех глав государств. А как сообщили NEWS.ru в «Росконгрессе», они ждут распоряжения из МИД России, чтобы приступить к организации мероприятия. На предыдущем саммите, состоявшемся в Сочи в октябре 2019 года, были заключены контракты на сумму 800 млрд. рублей. Но с чем стороны подходят ко второму саммиту и как на подготовку к нему влияет украинский кризис? Об этом — в материале NEWS.ru.

Хотелось бы увидеть работающую стратегию

Хотя и Африка заинтересована в налаживании отношений с Россией, процесс, вероятно, будет продвигаться непросто. 31 марта в Конгресс США ввели законопроект Countering Malign Russian Activities in Africa Act, нацеленный на выработку в течение 90 дней программы снижения российского влияния в странах Африки. Помимо всего прочего, документ предполагает предоставление отчётов о дипломатических, экономических и военных приоритетах Москвы в Африке, а также выявление финансовых связей африканских правительств с российскими бизнесменами и структурами, которые находятся под санкциями Запада.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари (2-й слева) во время российско-нигерийских переговоров на полях саммита Россия — Африка — 2019 Kremlin Pool/Global Look Press

Озабоченность американского правительства понятна. В ходе недавнего голосования в ООН 28 из 54 африканских стран отказались поддержать резолюцию с осуждением действий России на Украине.

Сегодня западные страны пытаются взять из африканской кладовой всё, что отказались покупать у России. При этом африканские страны укрепляют отношения с Москвой. В этом плане показательно и нынешнее обсуждение сроков и форматов саммита Россия — Африка, оно продолжается, несмотря на все сложности, возникшие после начала спецоперации на Украине.

Пока вопрос [о времени и датах второго саммита Россия — Африка] окончательно не решён, потому что это зависит не только от нас, но и от консолидированного подхода АС [Африканского союза], предложений со стороны африканских стран. Надо понимать, что на континенте 54 государства. Плюс разные региональные организации. Сейчас очередь председательствовать в Африканском союзе перешла к Сенегалу. Мы в контакте с руководством этой страны, — заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью «Интерфаксу».

Эксперты отмечают, что на фоне украинского кризиса конкуренция на африканском континенте расширилась. Тут и США с 27 военными базами в пяти странах Африки, и Франция, которая очень ревниво относится к возрастающей роли Москвы в западной части континента, которую Париж с колониальных времен считает своей зоной ответственности.

Возникает и вопрос, как Россия будет конкурировать на континенте с китайскими партнёрами. За 2021 год торговля между Пекином и африканскими странами увеличилось на 38,2% и достигла исторического максимума — $185,2 млрд. Теперь Россия надеется, что между ней, Китаем и Африкой расширится трехстороннее сотрудничество

Российско-гвинейский Научный центр эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний MFA Russia/via Global Look Press

Россия открыта к сотрудничеству и диалогу со всеми. Как будут действовать США в Африке — это их личное дело. А с такими странами, как Китай, который является партнёром России по целому спектру направлений, могло бы выстроиться очень интересное плодотворное и взаимовыгодное трёхстороннее сотрудничество, — сказала NEWS.ru председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталья Цайзер.

По ее мнению, второй саммит может принести множество преференций для российской стороны, однако это вопрос серьёзной работы, а потерянное время означает упущенные возможности с обеих сторон.

Хотелось бы увидеть долгосрочную, выверенную, крайне практическую стратегию работы со стороны России. Есть масса возможностей, осталось привести ряд механизмов в действие. Но заниматься этим нужно предметно, всецело и последовательно. Африка — дружественный России континент. Поэтому преференции могут быть. Но это все вопрос серьёзной работы, определение ключевых областей взаимодействия по секторам экономики, — отметила Цайзер.

Но для этого российское руководство должно обратить пристальное внимание на Черный континент уже сейчас, несмотря на сложности на Украине и во взаимоотношениях с большим числом стран по всему миру.

Важно, чтобы высшее руководство России чаще бывало в африканских странах, как это делает Китай, Турция, США. Нигде в мире нам сейчас не рады так, как в Африке. Также африканцы особенно ценят оффлайн-встречи, внимание — нельзя их этого лишать, — пояснил NEWS.ru владелец финансовых сервисов в Восточной Африке, автор Telegram-канала о бизнесе в Африке @mzungugram Михаил Ляпин.

Президент России Владимир Путин (4-й справа на первом плане) с главами делегаций государств — участников саммита Россия — Африка Kremlin Pool/Global Look Press

Ляпин надеется, что после второго саммита будет реализован институт торговых представителей Министерства промышленности и торговли РФ, где будут работать люди с необходимым для таких задач опытом в международной торговле. Это, по его словам, поможет решить вопросы с внедрением инвестиций со стороны российского бизнеса, поскольку на достаточно сложном африканском рынке повесить ответственность на плечи местного импортёра не получится.

Мы идем туда, где нас ждут

Первый саммит Россия — Африка в Сочи в октябре 2019-го должен был стать историческим возвращением Москвы на континент. Беспрецедентное по масштабам мероприятие собрало на одной площадке глав 43 африканских стран и 10 тысяч участников в общей сложности.

Возможное строительство газопровода в Конго, добыча полезных ископаемых, борьба с терроризмом и списание долгов — всё это стало тогда ключевыми темами переговоров на высшем уровне. Их итоги соответствовали уровню мероприятия — были заключены многомиллиардные контракты, а политическое сотрудничество получило закрепление в декларации, согласно которой стороны договорились работать над укреплением безопасности.

В своих выступлениях на первом саммите в Сочи лидеры африканских стран говорили о важности сотрудничества с Россией.

Вы нужны нам, Владимир Владимирович [Путин], чтобы справиться с вызовами Сахаро-Сахельского региона, чтобы сделать нашу жизнь более уверенной в завтрашнем дне и безопасной, — выразил тогда общий настрой президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Такие заявления нельзя назвать просто красивыми словами. Во-первых, у африканцев особенная симпатия к Путину. Вызвана она тем, что российского президента видят как лидера, который способен противостоять Западу и вести независимую внешнюю политику. Во-вторых, в вопросе безопасности Чёрного континента у Москвы есть свои козыри. Российским властям в последние годы удалось навести порядок в Мали силами военных инструкторов и очистить страну от террористов, что стало сильнейшим репутационным ударом для Запада, который не справился с этой задачей за десятилетия. Франция и другие страны, признав поражение, решили вывести войска из страны. Вскоре после этого местные жители требовали ввода российских миротворцев.

Эти факторы создают ещё более благоприятную почву для нормализации отношений России и Африки и поднимают уровень доверия. Так, президент Анголы пригласил инвесторов к сотрудничеству в энергетике и горной промышленности, глава ЦАР заявил о поддержке африканскими странами усилий Москвы по развитию континента и поддержанию безопасности, Буркина-Фасо пригласила Москву присоединиться к дискуссиям «Сахельской пятёрки». Удалось ли воплотить в реальность все эти мечты африканцев — неизвестно, однако за прошедшие три года России удалось добиться реальных дипломатических успехов в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо и Камеруне, рассказал Михаил Ляпин.

В качестве показателя успешности предыдущего форума СМИ активно распространяли информацию, что было заключено более 80 сделок на общую сумму около 800 млрд рублей, но что это за проекты и состоялись ли они — неизвестно. Однако в среднем российские предприниматели и инвесторы имеют крайне скудное представление об Африке, поскольку это не обычное направление туризма для русских. Поэтому у наших соотечественников полно недостоверных стереотипов о регионе. И если говорить о совместных мероприятиях, то они как минимум дают возможность посмотреть стенды африканских стран, пообщаться с их чиновниками и предпринимателями и убедиться в том, что они такие же люди и можно налаживать рабочие связи, — отметил Ляпин.

При этом африканский континент стал хорошей площадкой для российских предпринимателей, а сочинская конференция приблизила их к пониманию того, как необходимо строить там бизнес.

Когда мы начали финансовый бизнес в Восточной Африке, то большая часть моих знакомых уверяла нас, что мы сошли с ума. Сегодня они выстраиваются в очередь, чтобы попросить совет о том, как в регионе следует вести бизнес. В этом есть в том числе и заслуга мероприятий вроде саммита Россия — Африка — 2019, — считает Ляпин.

Результаты после первого саммита неочевидны, однако на это есть объективные причины, поясняет в беседе с NEWS.ru Наталья Цайзер. По её словам, пандемия COVID-19, общемировая экономическая рецессия, связанная с ценами на нефть, ситуация вокруг Украины — всё это помешало ощутить подвижки в российско-африканских отношениях. При ином раскладе результаты, очевидно, были бы гораздо весомее.

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании саммита Россия – Африка Kremlin Pool/Global Look Press

Первый саммит в Сочи помог внедрить Африку в актуальную повестку дня повседневной внешнеполитической деятельности России и стать одним из приоритетных направлений, отметил в беседе с NEWS.ru директор Центра внешней политики африканских стран Института Африки РАН Евгений Корендясов.

На нем был продемонстрирован существенный интерес России к Африке. Потому что это быстро развивающийся континент с большим будущим. Африка обладает огромным количеством минеральных и других природных ресурсов, которые ещё недостаточно разведаны. Россия заинтересована в рынке сбыта, минеральных и энергетических ресурсах континента. Причём речь идёт не только о нефти и газе, но также об уране и других полезных ископаемых, — сказал Корендясов.

Официальная Москва результатами первого саммита довольна и спустя три года заявила о намерении укреплять отношения с африканскими странами и дальше.

Саммит Россия — Африка в 2019 году дал мощный импульс развитию наших отношений, поднял их на качественно новый уровень. Был подписан меморандум о взаимопонимании об основах взаимоотношений и сотрудничестве между правительством Российской Федерации и Африканским союзом. В настоящее время к принятию готовится дополняющий его план действий по сотрудничеству Россия — Африканский союз на период до 2025 года, — отметил спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в интервью «Интерфаксу». — Постоянно повторяем нашим западным партнерам: мы в Африке сами себя никому не навязываем. Мы не идем туда, где нас не ждут. Мы идем туда, где нас ждут и куда нас приглашают, сотрудничаем с теми, кто сам в этом заинтересован.

Антиколониальный авторитет

От природных ресурсов Африки напрямую зависит благосостояние большинства западных стран. Речь идёт в первую очередь об источниках сырья, необходимого в оборонных технологиях. Неудивительно, что эскалация напряжённости между Москвой и странами Запада заставила обратить свои взоры на Чёрный континент — там сосредоточены огромные запасы марганца, хромитов, платиноидов, меди, кобальта и других ресурсов, не говоря уже про нефть и газ.

Историческая неприязнь бывших колоний к своим метрополиям создала особый авторитет Москвы на Африканском континенте. В сознании его жителей европейцы по сей день остаются колонизаторами и угнетателями, а Россия — освободителем и помощником. Не секрет, что без помощи СССР многих независимых африканских государств сегодня бы не существовало. В условиях холодной войны советские власти не жалели ни средств, ни оружия для национально-освободительных движений в африканских колониях, лишь бы освобожденные страны выбрали социалистический путь.

Эфиопия, местные жители Stefan Auth/imagebroker.com/Global Look Press

Но распад СССР привёл к краху взаимодействия Москвы и Африки, не считая некоторых гуманитарных и образовательных программ, в то время как Китай, США, Европа, Индия и арабские страны увеличивали уровень своего присутствия в странах региона.