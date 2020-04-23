В Африке число инфицированных COVID-19 превысило 25 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/9fcf0a04-854d-11ea-bd76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cyril Ndegeya/Global Look Press

В странах Африки общее число заражённых коронавирусом составляет 25320 человек, наибольшее число инфицированных зарегистрировано в ЮАР — 3635 человек.

По данным представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке, на континенте от COVID-19 скончались 1225 заболевших. Больше всего от коронавируса погибли в ЮАР — 402 человека, затем следует Египет (264) и Марокко (149), передаёт ТАСС.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62773 (+ 4774 за последние сутки), 4891 выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли, писал NEWS.ru..