Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром за последние недели потеряла ряд важных стратегических городов, что заставило наблюдателей говорить об изменении баланса сил в вооружённом конфликте на территории бывшей Джамахирии. Причина возросшей активности врагов Хафтара в лице международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем кроется в усилении помощи со стороны Турции, которая, судя по всему, хочет восстановить маршруты снабжения своих союзников.

Сейчас внимание командования ЛНА приковано к прибрежному городу Тархуна, который остаётся в его руках и служит оперативным центром для организации атак, нацеленных на инфраструктуру Триполи. Силы, лояльные ПНС, пообещали установить контроль над населённым пунктом в течение короткого времени и затем нанести удар по ставке ЛНА в Раджме. Министр внутренних дел правительства в Триполи Фатхи Башага во время своей пресс-конференции назвал борьбу за Тархуну «самым трудным военным предприятием», успех которого, по его оценке, может положить конец гражданской войне в Ливии.

Двигаясь в Тархуну, мы верим, что война закончится, потому что никакой другой город не считается пунктом фокусирования сил Хафтара, — отметил Башага.

Силы ПНС продемонстрировали довольно внушительные победы в западной части бывшей Джамахирии за последние недели. Боям за Тархуну предшествовало взятие сторонниками Сараджа позиций в Сурмане и Сабрате, что позволило им контролировать значительный отрезок прибрежной территории, где сконцентрированы важные маршруты, ведущие к тунисской границе.

Определяющим фактором стала помощь, которую Турция, основной зарубежный союзник Сараджа, переправляла в последние месяцы вопреки январским договорённостям с Россией о необходимости установления прочного прекращения огня в бывшей Джамахирии. Впрочем, это нарушение заметно только из-за сложной логистики — оппоненты Триполи также поставляют силам Хафтара военные грузы, но через сухопутные границы.

Amru Salahuddien/Global Look Press

Турецкая поддержка касается информационного поля. Как прохафтаровские ресурсы, в том числе и в РФ, публикуют фейки о Триполи, так и турецкие ресурсы начали активно распространять заявление Башаги о преступлениях «солдат удачи», сражающихся на стороне ЛНА. Во время своего выступления министр, в частности, заявил , что российские наёмники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера используют во время боёв химическое оружие. Так, по его словам, запрещённые вещества применялись в южной части страны — в Салах-эд-Дине.

Мы тесно сотрудничаем с Турцией, США и Великобританией, чтобы обеспечить безопасность в стране, — отметил министр.

На фоне растущих успехов ПНС «на земле» иностранные наблюдатели замечают , что изменение баланса сил в конфликте стало возможным благодаря вовлечённости турок. По этим оценкам, новая стратегическая ситуация в Ливии начала формироваться в начале 2020 года. До этого в воздушном пространстве страны доминировали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), поддерживающие временное правительство в Тобруке, на которое опирается Хафтар. Однако в связи с ростом числа задействованных в Ливии турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств противоракетной обороны силы Хафтара оказались не в состоянии доминировать, замечает научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Вольфрам Лахер. Хафтар был вынужден перейти от наступательной к оборонительной тактике.

Активизация деятельности Турции связана прежде всего с битвой за маршруты снабжения ПНС оружием и военными. Ситуацию существенно усложнил запуск средиземноморской миссии ЕС «Ирини», которая призвана обеспечивать контроль над соблюдением установленного международным сообществом оружейного эмбарго в отношении Ливии. 22 апреля правительство Германии приняло решение об участии до 300 военнослужащих бундесвера в военной операции у берегов бывшей Джамахирии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт допустил, что его страна на первом этапе может направить самолёт-разведчик и персонал для штаба «Ирини».

Морской транзит имел большое значение для военного взаимодействия между Анкарой и Триполи. Однако его блокирование силами ЕС показало, что региональные участники ливийского противостояния вряд ли остановятся даже на фоне предостережений со стороны западного мира. Наоборот, борьба между сторонами только набирает обороты. И священный месяц Рамадан, как следует из заявлений ПНС, вряд ли поможет поставить на паузу наступление на позиции Хафтара.