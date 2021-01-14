Сопровождающих Варламова и Верзилова снова задержали в Южном Судане

https://static.news.ru/photo/c6127c94-56a0-11eb-a381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики Южного Судана снова задержали россиян, которые путешествуют вместе с блогером Ильёй Варламовым и издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым. Кроме того, задержали их сопровождающего, представителя Министерства печати страны.

Задержаны оказались жена Варламова Любовь, глава Европейской гимназии Иван Богданцев и Вадим Гинзбург. Верзилов рассказал журналистам «Медиазоны», что им с Варламовым запретили выходить из отеля, а остальных представитель Министерства печати повёз на согласованную экскурсию.

Поскольку мы попали во все южносуданские СМИ, нам из-за этого нельзя выезжать из Джубы, иначе нас арестуют, — рассказал он.

По его словам, россиян задержали во время экскурсии и доставили на военную базу вместе с представителем Министерства печати, который сопровождал туристов к местным племенам.

На военной базе сообщили, что оставят россиян там на ночь и «до выяснения обстоятельств».

Варламов в своём Telegram-канале рассказал , что задержание произошло на блокпосту по дороге обратно в отель. Сейчас он и Верзилов пытаются решить эту проблему.

В общем, друзья, Южный Судан — не лучшее направление туризма в этом году, — заключил он.

Накануне стало известно, что Варламова и Верзилова решили депортировать из страны.

Варламов, его жена, издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов и ещё несколько человек были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в местный аэропорт, чтобы полететь в столицу — Джубу. Однако в ходе досмотра у группы обнаружился пульт от дрона, которого к тому моменту у путешествующих уже не было, так как устройство ещё раньше изъяли в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но те гаджеты не отдали.

Позже их освободили. Официальный представитель МИД РФ объяснила это «предпринятыми усилиями». В свою очередь Верзилов рассказал, что вопрос помог решить друг сына президента Южного Судана. По его словам, сын главы государства позвонил высокопоставленному сотруднику службы нацбезопасности страны и тот потребовал от силовиков отпустить россиян. Этот человек решил организовать для россиян конвой, который доставит их в место назначения, но люди, которые должны были решить этот вопрос на месте, оказались пьяны.

Также Варламов говорил, что их сопровождающего пытали местные силовики, пытаясь выяснить, где россияне спрятали дрон, писал NEWS.ru.