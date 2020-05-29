СМИ сообщили о госпитализации первой леди Бурунди из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/530d79de-a1c3-11ea-bc2d-fa163e074e61_660.jpg Пьер Нкурунзиза с женой Дениз Букуми Фото: Ntare Rushatsi House/twitter.com

Жена президента Бурунди Дениз Букуми попала в больницу в столицу Кении Найроби из-за коронавируса. Об этом сообщил источник в правительстве страны.

Букуми доставили в стационар из Найробе на самолёте. Другой инсайдер при этом утверждает, что первая леди Бурунди госпитализирована для «эндоскопического обследования язвы».

Собеседник AFP в министерстве здравоохранения Кении сообщил , что Букуми и проходит лечение из-за «осложнений, связанных с затруднением дыхания».

При этом официальной информации о здоровье жены президента Бурунди не поступало.

Сейчас в мире коронавирусом заражены 5 912 293 человека. За сутки прирост составил 10 804. Жертвами инфекции стали 363 962. Справиться с болезнью удалось 2 586 173. За сутки выздоровели 6488. В России 387 623 заболевших. Прирост за последние 24 часа составил 8572. Умерли 4374 человека.

Как писал NEWS.ru, японская журналистка Асука Токуяма рассказала, как она попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус.