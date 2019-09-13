Родственники бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе согласились захоронить его тело на кладбище в Хараре, которое имеет статус национального пантеона. Ранее они заявляли, что тело диктатора будет предано земле в его родной деревне Кутама.
Когда состоятся похороны, не уточняется.
Мы должны дождаться подробностей, чтобы узнать, будет ли церемония частной или публичной, — заявил племянник умершего Лео Мугабе.
Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Последние месяцы жизни он провёл в госпитале в Сингапуре. 5 сентября родственники политика вылетели туда, так как уже некоторое время мужчина был подключён к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. Власти Зимбабве предложили похоронить диктатора на территории пантеона в столице страны. Изначально родные Мугабе отказались от предложения, заявив, что нынешние власти страны игнорируют завещание политика.