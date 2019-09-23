https://static.news.ru/photo/3a5c2b26-ddea-11e9-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Герцог и герцогиня Сассекские приземлились в Кейптауне в компании «очень особенного пассажира» — своего четырёхмесячного сына Арчи. Семья прибыла в ЮАР коммерческим рейсом British Airways с 40-минутной задержкой.

В Африке принц Гарри, Меган Маркл и их наследник проведут 10 дней. Бывшая актриса с ребёнком будет гостить в Кейптауне, а её муж посетит также Анголу, Малави и Ботсвану. Супруги воссоединятся в Йоханнесбурге, пишет The Mirror .

Meghan, Harry and Archie pictured as they land in Cape Town - live updates https://t.co/yeYJbp2YXm pic.twitter.com/AErMIJou1o — Mirror Royal (@MirrorRoyal) September 23, 2019

Издание отмечает, что Арчи стал самым маленьким членом королевской семьи, отправившимся в официальный тур. Принцу Джорджу было 10 месяцев, когда родители — принц Уильям и Кейт Миддлтон — взяли мальчика в поездку по Австралии и Новой Зеландии.

В августе экологи обрушились с критикой на принца Гарри и его жену, так как за 11 дней они четыре раза воспользовались частным самолётом. Из-за этого пара стала чаще летать коммерческими рейсами. Gulfstream 550 выбрасывает в атмосферу в разы больше углекислого газа, чем обычный пассажирский Airbus A319, писал News.ru.