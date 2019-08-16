Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
Этот лайнер выбрасывает в атмосферу в разы больше углекислого газа, чем обычный пассажирский Airbus A319, передаёт
Герцог Сассекский говорит замечательные и мотивирующие слова о защите окружающей среды, а затем летит на отдых в европейский пункт назначения на частном самолёте, — отметил активист Аарон Кили.
По его мнению, туристы могли бы добраться на поезде до корабля и отправиться на нём, что подало бы пример другим.
Принц Гарри вместе с Меган Маркл и своим сыном тайно покинули Великобританию. Они отправились в семейный отпуск. Королевская пара улетела на частном самолёте на Ибицу.