https://static.news.ru/photo/306a068a-c05b-11e9-a48a-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.

Этот лайнер выбрасывает в атмосферу в разы больше углекислого газа, чем обычный пассажирский Airbus A319, передаёт The Sun .

Герцог Сассекский говорит замечательные и мотивирующие слова о защите окружающей среды, а затем летит на отдых в европейский пункт назначения на частном самолёте, — отметил активист Аарон Кили.

По его мнению, туристы могли бы добраться на поезде до корабля и отправиться на нём, что подало бы пример другим.

Принц Гарри вместе с Меган Маркл и своим сыном тайно покинули Великобританию. Они отправились в семейный отпуск. Королевская пара улетела на частном самолёте на Ибицу.