Герцог и герцогиня Сассекские посетили в Риме свадьбу дизайнера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса. Наряд, который Меган Маркл надела на торжество, проходившее на вилле Aurelia, построенной в XVII веке, снова не понравился британцам.
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На свадьбе также присутствовали дочь президента США Иванка Трамп с мужем-бизнесменом Джаредом Кушнером, музыкант Пол Маккартни, певица Кэти Перри с Орландо Блумом, супермодель Карли Клосс, британские принцессы Беатрис и Евгения.
После скандала с
Ранее британцы назвали Маркл плохой матерью. Причиной для негодования граждан стал внезапный отъезд Меган в Соединённые Штаты на финал турнира US Open, в котором участвовала её подруга теннисистка Серена Уильямс.