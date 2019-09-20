https://static.news.ru/photo/8b542768-dc46-11e9-9b69-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцог и герцогиня Сассекские посетили в Риме свадьбу дизайнера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса. Наряд, который Меган Маркл надела на торжество, проходившее на вилле Aurelia, построенной в XVII веке, снова не понравился британцам.

Как пишет Daily Mail , чёрное платье из тюля от Valentino за $11 тысяч вызвало шок у стилистов, так как появление в нём на свадьбе противоречит этикету. Дело в том, что на подобные торжества не принято ходить в чёрном. При этом издание отмечает, что именно Миша Нону познакомила Маркл с принцем Гарри.

На свадьбе также присутствовали дочь президента США Иванка Трамп с мужем-бизнесменом Джаредом Кушнером, музыкант Пол Маккартни, певица Кэти Перри с Орландо Блумом, супермодель Карли Клосс, британские принцессы Беатрис и Евгения.

После скандала с перелётами на частных лайнерах герцог и герцогиня Сассекские прилетели в Рим коммерческим рейсом, оставив маленького сына в Великобритании.

Ранее британцы назвали Маркл плохой матерью. Причиной для негодования граждан стал внезапный отъезд Меган в Соединённые Штаты на финал турнира US Open, в котором участвовала её подруга теннисистка Серена Уильямс.