https://static.news.ru/photo/860bfb06-378a-11ea-baf7-fa163e074e61_660.jpg Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси открыл военную базу в посёлке Беренис, крупнейшую в регионе Красного моря.

На церемонии присутствовали наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайян и другие высокопоставленные лица.

База расположена недалеко от южной границы Египта и включает в себя авиабазу, военно-морскую базу, военный госпиталь и ряд административных объектов, уточняет Al-Anba.

Ранее NEWS.ru писал, что ас-Сиси обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Ливии.