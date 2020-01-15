Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси открыл военную базу в посёлке Беренис, крупнейшую в регионе Красного моря.
На церемонии присутствовали наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайян и другие высокопоставленные лица.
الرئيس المصري يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW)
#مصر https://t.co/jYlKU2IxfB pic.twitter.com/unUX2opnFN January 15, 2020
База расположена недалеко от южной границы Египта и включает в себя авиабазу, военно-морскую базу, военный госпиталь и ряд административных объектов,
Ранее NEWS.ru писал, что ас-Сиси обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Ливии.
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