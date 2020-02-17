https://static.news.ru/photo/bc593ee6-518c-11ea-91c3-fa163e074e61_660.jpg Омар аль-Башир Фото: AP/TAСС

Делегация Международного уголовного суда (МУС) прибыла в столицу Судана Хартум. Сотрудники ведомства намерены добиться выдачи экс-президента страны Омара аль-Башира для дальнейшего правосудия.

Ордер на арест бывшего лидера Судана был выдан в 2009 году. Его обвиняли в геноциде, совершении военных преступлений и преступлений против человечности. По данным МУС, он лично отдавал приказы об уничтожении мирных жителей, которые относились к народностям фур, масалит и загхава, пишет ТАСС. Однако после переворота, который произошёл 11 апреля 2019 года, власти Судана приняли решение судить экс-президента самостоятельно и не выдавать его Гааге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стороны конфликта в Йемене достигли согласия об обмене 1,4 тысячи пленных. Среди тех, кто будет освобождён по достигнутому в Аммане соглашению, граждане Судана и подданные Саудовской Аравии.