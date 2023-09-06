Политолог предрек Франции экономические потери из-за конфликта в Нигере Политолог Федоров: потеря Нигера несет удар по влиянию и экономике Франции

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер

Потеря Нигера для Франции обернется ударом не только по ее престижу и влиянию, но и по ее экономике, заявил NEWS.ru политолог, ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, позиции по этому вопросу у Франции и США серьезно расходятся, поэтому республика находится в незавидном положении.

Там были их военные базы, немалая часть урана и руды добывалась для французской атомной промышленности именно там. Также там работала металлургическая компания, очень важная для Франции. И поэтому это (потеря Нигера. — NEWS.ru ) удар не только по престижу и влиянию Франции, но и по ее экономике, — заявил Федоров.

Он считает, что Нигер, где пришедшие к власти в ходе госпереворота военные попросили французов покинуть их территорию, может стать примером для других африканских стран.

В течении многих десятилетий Франция чувствовала себя очень вольготно в своих бывших колониях, сменяла режимы и любимые, как казалось, разговоры о правах людей уходили у них на второй план, — напоминает эксперт.

По его словам, на прямые интервенции Париж пока не способен и будет искать мирные пути урегулирования. При этом политолог обращает внимание на разную позицию по этому вопросу у Франции и США.

Америка планирует договариваться с африканским странами политическим средствами и урегулировать конфликт, Париж в свою очередь не хочет так просто отпускать «золотой кусок земли», — говорит Федоров.

Все это, отмечает он, говорит о том, что Франция находится в незавидном положении и продолжает терять свое влияние на континенте. И выходов пока не находит.

Накануне сообщалось, что Франция начала переговоры с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений из этой африканской страны. В настоящее время там находятся порядка 1,5 тысячи французских военнослужащих.