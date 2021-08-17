Полиция Алжира арестовала 36 подозреваемых в линчевании мужчины

Полицейский департамент Алжира сообщил об аресте 36 подозреваемых в суде Линча над поджигателем лесов, среди задержанных также есть три женщины. Об этом сообщает Al Arabiya.

Бушевавшие пожары в Алжире унесли жизни порядка 90 человек. Правительство страны неоднократно делало заявления, что причиной бедствия были поджоги. Обвиненный в поджогах Бен Исмаил сдался полицейским добровольно, однако разъярённая толпа вытащила подозреваемого из фургона и совершила самосуд. Многие активные участники событий делали селфи на фоне расправы, по этим фото полиция и вычислила обвиняемых.

Ранее сообщалось, что жители города Ларбаа сожгли заживо мужчину, подозреваемого в поджогах. Когда планировалось его перевозить в столицу для разбирательств, толпа ворвалась в полицейский участок и вытащила подозреваемого из машины и облив бензином подожгла. Семья погибшего была в ужасе от случившегося. Родные жертвы рассказали, что их родственник был добрым человеком и не мог быть виновным в поджогах.