Полиция Алжира арестовала 36 подозреваемых в линчевании мужчины

Полицейский департамент Алжира сообщил об аресте 36 подозреваемых в суде Линча над поджигателем лесов, среди задержанных также есть три женщины. Об этом сообщает Al Arabiya.
Ранее сообщалось, что жители города Ларбаа сожгли заживо мужчину, подозреваемого в поджогах. Когда планировалось его перевозить в столицу для разбирательств, толпа ворвалась в полицейский участок и вытащила подозреваемого из машины и облив бензином подожгла. Семья погибшего была в ужасе от случившегося. Родные жертвы рассказали, что их родственник был добрым человеком и не мог быть виновным в поджогах.