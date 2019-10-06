Фото: Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На севере Мали автомобиль подорвался на мине. В результате происшествия один миротворец Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погиб, ещё четверо получили ранения.

Представитель МИНУСМА Оливье Сальгадо сообщил, что инцидент произошел в окрестностях города Агельхок. Кроме того, на группу миротворцев было совершено покушение, организованное боевиками. Их атаку удалось отбить, передаёт РЕН ТВ.

Как ранее писал News.ru, Евросоюз назвал тревожным событием взрыв заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли два сотрудника Организации Объединённых Наций (ООН).

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