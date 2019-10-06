https://static.news.ru/photo/73519840-e870-11e9-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На севере Мали автомобиль подорвался на мине. В результате происшествия один миротворец Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погиб, ещё четверо получили ранения.

Представитель МИНУСМА Оливье Сальгадо сообщил, что инцидент произошел в окрестностях города Агельхок. Кроме того, на группу миротворцев было совершено покушение, организованное боевиками. Их атаку удалось отбить, передаёт РЕН ТВ .

Как ранее писал News.ru, Евросоюз назвал тревожным событием взрыв заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли два сотрудника Организации Объединённых Наций (ООН).