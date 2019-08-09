https://static.news.ru/photo/1af9a9ca-bc02-11e9-83c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Global Look Press

Евросоюз назвал тревожным событием взрыв заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли два сотрудника Организации Объединённых Наций (ООН).

Атака в Бенгази, где сообщалось о двух жертвах среди сотрудников ООН, является постыдным и ещё одним тревожным событием ливийского кризиса, — говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

В ЕС также призвали соблюдать перемирие все стороны в Ливии.

Как писал News.ru, Франция запросила проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН в связи с гибелью двух сотрудников ООН в Ливии. С докладом о ситуации в Ливии планирует выступить помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта. Два сотрудника ООН погибли в ливийском городе Бенгази в результате взрыва.