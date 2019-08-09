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Франция запросила проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН в связи с гибелью двух сотрудников ООН в Ливии.

С докладом о ситуации в Ливии планирует выступить помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта.

Два сотрудника ООН погибли в ливийском городе Бенгази в результате взрыва, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что пять медработников стали жертвами авиаудара ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под Триполи. Во время атаки они находились в полевом госпитале, расположенном южнее ливийской столицы.