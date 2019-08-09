Франция запросила проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН в связи с гибелью двух сотрудников ООН в Ливии.
С докладом о ситуации в Ливии планирует выступить помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта.
Два сотрудника ООН погибли в ливийском городе Бенгази в результате взрыва, передаёт
Ранее News.ru писал, что пять медработников стали жертвами авиаудара ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под Триполи. Во время атаки они находились в полевом госпитале, расположенном южнее ливийской столицы.