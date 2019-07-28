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Пять медработников стали жертвами авиаудара ВВС Ливийской национальной армии под Триполи.

Во время атаки они находились в полевом госпитале, расположенном южнее ливийской столицы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ливийского Правительства национального согласия (ПНС). По его данным, погибли санитар и четыре доктора. Ещё девять человек получили ранения. Среди них — несколько спасателей, передаёт портал Al-Wasat .

В ПНС заявляют, что ответственность за авианалёт лежит на Ливийской национальной армии, которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.

Ранее News.ru писал о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара заявила, что сбила беспилотник турецкого производства в районе Триполи. Аппарат принадлежал лояльным Правительству национального согласия (ПНС) силам.