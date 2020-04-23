Лидер ЮАР не смог надеть защитную маску с первого раза и стал героем мемов

https://static.news.ru/photo/8f55968c-8603-11ea-88df-fa163e074e61_660.jpg Сирил Рамафоса Фото: XinHua/Global Look Press

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса после своего обращения к населению в прямом эфире не смог с первого раза надеть защитную маску.

Политик рассказал, как страна будет выходить из карантинного режима, призвав к терпению, после чего решил закрыть лицо маской. Это удалось лидеру ЮАР не сразу: резинки срывались с ушей, а сама маска закрывала ему глаза.

Afrique du Sud : Le prÃ©sident sud-africain Cyril Ramafosa montre Ã ses concitoyens comment positionner un masque pour se protÃ©ger de la pandÃ©mie de COVID-19 lors d'un discours Ã la nation sur la lutte contre le coronavirus SARS-CoV-2... pic.twitter.com/FVzW2KU08f — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) April 24, 2020

Спустя несколько минут после конфуза в Twitter стали появляться мемы на тему неловкой ситуации, в которую попал Рамафоса. Один из пользователей соцсети сравнил главу государства с черепашками-ниндзя, передаёт News24.

Как писал NEWS.ru, в странах Африки число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч человек, наибольшее количество инфицированных выявлено в ЮАР — более 3600.