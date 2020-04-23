Африка

Лидер ЮАР не смог надеть защитную маску с первого раза и стал героем мемов

10:50, 24 апреля 2020
Сирил Рамафоса Сирил Рамафоса Фото: XinHua/Global Look Press

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса после своего обращения к населению в прямом эфире не смог с первого раза надеть защитную маску. 

Политик рассказал, как страна будет выходить из карантинного режима, призвав к терпению, после чего решил закрыть лицо маской. Это удалось лидеру ЮАР не сразу: резинки срывались с ушей, а сама маска закрывала ему глаза. 

Спустя несколько минут после конфуза в Twitter стали появляться мемы на тему неловкой ситуации, в которую попал Рамафоса. Один из пользователей соцсети сравнил главу государства с черепашками-ниндзя, передаёт News24.

Как писал NEWS.ru, в странах Африки число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч человек, наибольшее количество инфицированных выявлено в ЮАР — более 3600.

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