Эпидемию лихорадки Эбола в Западной Африке всё чаще вспоминают в контексте борьбы с новым коронавирусом. В страхе перед тем, что болезнь охватит весь мир, Запад в 2014-2015 годах оказал Чёрному континенту значительную помощь, благодаря чему вспышка заболеваемости сошла на нет. Те, кто был вовлечён в борьбу с Эболой, усвоили несколько уроков, которые актуальны и сегодня.

Меры против коронавируса, которые принимают правительства по всему миру, на самом деле были опробованы в Африке ещё пять лет назад. Бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф в колонке для журнала Time объяснила, что эпидемию в её стране удалось побороть во многом потому, что в ней оперативно был установлен комендантский час: были закрыты бары и рестораны, запрещены публичные мероприятия, гражданам приказали оставаться дома.

Оценивая возможность введения таких мер, легко поддаться боязни критики со стороны общественность за чрезмерность, — уточняет Элен Джонсон-Серлиф. — Но когда на кону безопасность нашего народа, лидеры должны побороть свои страхи и действовать решительно.

Кроме того, по мнению экс-президента, важно проводить как можно больше тестов на выявление заболевания и изолировать инфицированных в больницах. Причём для пострадавших от эпидемии необходимо выделить отдельные здания, чтобы не заражать других людей, а медицинские работники должны проводить тестирование на дому у пациентов. Судя по всему, этот урок Запад пока не усвоил. В США и некоторых европейских странах больным с подозрением на коронавирус рекомендуют оставаться дома и обращаться к врачу только в случае ухудшения симптомов. В результате реальная картина заболеваемости скрыта от медиков.

Kitsa Musayi/dpa/Global Look Press

Важно также не пренебрегать безопасностью врачей. От Эболы умер каждый десятый медик в Либерии, и всё из-за нехватки защитной экипировки. Чем меньше работников здравоохранения в распоряжении властей страны, тем больше будет жертв эпидемии, предупреждает Элен Джонсон-Серлиф.

Борцы с Эболой советуют привлечь армию для победы над пандемией. Это может включать, в частности, строительство больниц, транспортировку пострадавших и экипировки. Правительства нескольких стран уже заявили о том, что солдаты и офицеры будут вовлечены в борьбу с коронавирусом, но речи о строительстве госпиталей силами военных пока не идёт.

Заместитель главы аппарата бывшего президента Либерии Гид Мур в интервью The Africa Report добавил, что на собственном опыте убедился: кризис здравоохранения может очень быстро перерасти в правительственный кризис. Поддерживать высокий уровень доверия к властям — это ключевой фактор.

Для победы над эпидемией необходима слаженная работа людей и правительства, — подчеркнул Мур. — Если доверия между ними нет, работа правительства будет страдать от этого.

Мур добавил, что укрепить доверие между властью и народом в Либерии помогли религиозные лидеры и знаменитости, которые публично поддержали действия правительства во время эпидемии.

Marcus Dipaola/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лихорадка Эбола — гораздо более смертельное заболевание, чем COVID-19. В среднем от неё умирали 40% заразившихся, в то время как для нового коронавируса эта цифра, по имеющимся сейчас данным, составляет около 3%. Но коронавирус уже обогнал Эболу по количеству смертей: вспышка 2014-2015 годов заразила более 28 тысяч человек и унесла жизни более 11 тысяч. Количество жертв COVID-19 на сегодняшний день перевалило за 18 тысяч, а заразились более 422 тысяч.

Вопреки распространённому мнению, Эбола до сих пор не побеждена до конца. Медики фиксировали вспышки заболеваемости этим вирусом в Африке и до 2014 года и продолжают находить новые случаи, хотя с тех пор были найдены вакцина и эффективное лечение. В борьбе с эпидемией Эболы принимала участие международная команда из сотен врачей и учёных, которые постоянно обменивались данными, и четыре производителя лекарств.

Такой высокий уровень кооперации тоже называют в числе причин победы над вспышкой лихорадки. Похоже, важность взаимовыручки осознали сегодня и правительства, сражающиеся с коронавирусом. Италия, которая поначалу жаловалась на отсутствие международной поддержки, на днях получила одобрение от Европейской комиссии на пакет помощи стоимостью €50 млрд, а также гуманитарные грузы из России и Китая.