https://static.news.ru/photo/502529da-37b8-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ferhat Bouda/Picture alliance/Global Look Press

НАТО в данный момент не обсуждает проведение каких-либо операций в Ливии, рассказал представитель Альянса после заседания Военного комитета на уровне начальников генштабов. По его словам, обстановка в африканской стране даже не была заявлена.

Но происходящее в республике могли затронуть во время двусторонних переговоров руководители генштабов государств — участников блока, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

НАТО не обсуждает в настоящее время возможность проведения каких-либо военных операций в Ливии, — говорится в сообщении.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году на востоке страны правит парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления в парламенте в Анкаре пообещал преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару в случае, если он не прекратит наступление на позиции правительства национального согласия Ливии.

По словам Эрдогана, Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем «сбежал из Москвы», где велись переговоры с правительством национального согласия Сараджа.