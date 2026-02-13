Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 16:39

Экс-посол оценил вероятность покушения спецслужб Франции на лидера Нигера

Абдурахман Тчиани (слева) Абдурахман Тчиани (слева) Фото: Habib Kouyate/XinHua/Global Look Press
Спецслужбы Франции по поручению властей могут «убрать» президента Нигера Абдурахмана Тчиани, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший посол РФ в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов. Он напомнил, что Париж за последние 10-15 лет уже подозревали в устранении лидеров африканской республики.

В Африке действует широкая агентурная сеть Парижа. В течение последних 10-15 лет французы физически устранили пару президентов Нигера, пытавшихся изменить условия торговли ураном. Поэтому я не исключаю, что и нынешнего президента французы могут устранить. Они способны на это, — подчеркнул Корендясов.

Именно ситуация с добычей урана во многом обусловила конфронтацию Ниамея и Парижа, считает эксперт. Он напомнил, что у Франции много лет был доступ к месторождениям этого металла в Нигере, причем Пятая республика получала его по ценам вдвое ниже обычных.

Теперь же нигерские власти встали на защиту своих национальных интересов и хотят продавать уран Франции по мировым ценам. Потому что доходы от торговли ураном составляют основную статью национального бюджета Нигера, — объяснил дипломат.

Ранее начальник военного штаба Нигера Амаду Ибро заявил о возможном конфликте с Францией. Генерал объяснил, что проводимая в стране мобилизация направлена именно на подготовку к столкновению с Пятой республикой.

Франция
Африка
колонии
уран
Дмитрий Горин
Д. Горин
Павел Воробьев
П. Воробьев
