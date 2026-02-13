Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 18:06

Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции

Африканист Демидова: Нигер объявил войну Франции в целях самозащиты

Фото: Tong Lian/Global Look Press
Объявление властями Нигера войны Франции стало отчаянной попыткой самозащиты, заявила NEWS.ru председатель правления стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки Любовь Демидова. По ее словам, так Ниамей пытается пресечь посягательства со стороны бывшего колонизатора.

Это отчаянная попытка защитить свой народ, государство и природные ресурсы от нахального посягательства со стороны бывшего колонизатора. Ведь абсолютно очевидно, что «благодетели» приложат максимум усилий, чтобы не дать продуктивно развиваться бывшим колониям, из которых они качали ресурсы за бесценок, — отметила Демидова.

Многие страны на африканском континенте хорошо понимают, что наращивание террористической угрозы в их государствах происходит в том числе при поддержке Парижа, продолжила политолог.

Об этом свидетельствует недавний доклад Службы внешней разведки России, в котором отмечается, что администрация Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для политического реванша в Африке, — сообщила эксперт.

Ранее издание Jeune Afrique сообщило, что начальник военного штаба Нигера Амаду Ибро возложил на Париж ответственность за сложное экономическое положение африканской страны. Он также объявил о мобилизации для подготовки к военным действиям против Франции.

