Адольф Гитлер стал победителем выборов в Намибии

https://static.news.ru/photo/aef45b94-356d-11eb-9dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Избирательная комиссия Намибии

В африканской республике Намибия состоялись выборы в муниципальный совет города Омпундия. Их победителем стал кандидат, которого зовут Адольф Гитлер.

Собственно, именно его персона привлекла внимание мировой общественности к событию, не имеющему серьёзного значения для глобальной политики. Полное имя кандидата — Адольф Гитлер Уунона, но о его «африканской» фамилии сейчас никто не вспоминает. Сам политик отдаёт себе отчёт в том, какую реакцию вызывает его имя.

Мой отец назвал меня в честь этого человека. Вероятно он не понимал, за что боролся Адольф Гитлер. Ребёнком я думал, что это абсолютно нормальное имя. Лишь в подростковом возрасте я узнал, что этот человек хотел завоевать весь мир, — рассказал Уунона в интервью немецкому изданию Bild.

Любопытный факт, которые отмечают зарубежные СМИ — в начале ХХ века на территории современной Намибии находилась колония Германская Юго-Западная Африка. Она прекратила своё существование в 1915 году, когда исторический Гитлер воевал на фронтах Первой мировой войны, и о нём вряд ли знал кто-то, кроме близких и однополчан.

То, что я ношу такое имя, не значит, что я хочу завоевать Ошану (одна из областей Намибии — NEWS.ru). И это не значит, что я стремлюсь господствовать над миром, — подчёркивает политик.

Он признаётся, что жена называет его Адольф, а в обычной жизни он представляется как Адольф Уунона. Стоит также отметить, что в списке кандидатов, опубликованном местной правительственной газетой, он был указан как «Адольф Г. Уунона». Но его полное имя стало достоянием общественности, когда результаты были обнародованы на официальном сайте выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что на Атлантическом побережье Намибии нашли семь тысяч мёртвых тюленей. В основном это тела детёнышей.